Пасхальный кулич без дрожжей за 20 минут: простой рецепт

Кулич без дрожжей намного полезней.

Совсем скоро, а именно 17 апреля.у христиан восточного обряда и 24 апреля у православных западного обряда, буде отмечаться светлый праздник — Пасха. Традиционным символом праздника является пасхальный кулич, который обязательно готовит каждая хозяйка.

Кулинарный блогер Юлией Шевчук в своем блоге на ютубе поделилась простым и быстрым рецептом праздничной выпечки, для которой не нужны дрожжи.

"Абсолютно не сухой и очень ароматный кулич без дрожжей на Пасху станет отличной альтернативой для тех, кто не любит дрожжевую выпечку или не хочет потратить целый день на приготовление куличей" — пишет кондитер.

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Пасхальный кулич без дрожжей: рецепт

Ингредиенты:

Мука 250 гр.

Яйцо 1 шт.

Сахар 150 гр.

Сливочное масло 100 гр.

Молоко 150 мл.

Сметана 2 ст.л.

Сухофрукты 100 гр

Кукурузный крахмал 2 ст.л.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Сода на кончике ч.л.

Соль щепотка

Ванильный сахар 1-2 ч.л.

Глазурь:

яичный белок 1 шт

сахарная пудра 100-150 г

сок лимона 1-2 ч.л.

Способ приготовления:

Промойте изюм в холодной воде, а затем залейте его на 15-20 минут горячей водой. Смешайте все сухие ингредиенты и все хорошо перемешайте. В отдельную емкость разбейте яйцо и добавьте к нему сразу весь сахар. Взбейте, постепенно увеличивая скорость до тех пор, пока масса не станет нежной и воздушной. Влейте в массу молоко. После добавьте сметану (она должна быть комнатной температуры). Снова все хорошо перемешайте. Далее добавьте растопленное сливочное масло и изюм. Наполните форму для кулича примерно на две трети и оставьте на 5-10 минут. Выпекайте примерно 50-60 минут при 180 градусах в заранее разогретой духовке. Как приготовить глазурь: взбейте белок до образования пены. Добавьте к нему сок половины лимона и сахарную пудру.

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