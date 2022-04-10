Пасхальный кулич без дрожжей за 20 минут: простой рецепт
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Кулич без дрожжей намного полезней.
Совсем скоро, а именно 17 апреля.у христиан восточного обряда и 24 апреля у православных западного обряда, буде отмечаться светлый праздник — Пасха. Традиционным символом праздника является пасхальный кулич, который обязательно готовит каждая хозяйка.
Кулинарный блогер Юлией Шевчук в своем блоге на ютубе поделилась простым и быстрым рецептом праздничной выпечки, для которой не нужны дрожжи.
"Абсолютно не сухой и очень ароматный кулич без дрожжей на Пасху станет отличной альтернативой для тех, кто не любит дрожжевую выпечку или не хочет потратить целый день на приготовление куличей" — пишет кондитер.
Пасхальный кулич без дрожжей: рецепт
Ингредиенты:
- Мука 250 гр.
- Яйцо 1 шт.
- Сахар 150 гр.
- Сливочное масло 100 гр.
- Молоко 150 мл.
- Сметана 2 ст.л.
- Сухофрукты 100 гр
- Кукурузный крахмал 2 ст.л.
- Разрыхлитель 1 ч.л.
- Сода на кончике ч.л.
- Соль щепотка
- Ванильный сахар 1-2 ч.л.
Глазурь:
- яичный белок 1 шт
- сахарная пудра 100-150 г
- сок лимона 1-2 ч.л.
Способ приготовления:
- Промойте изюм в холодной воде, а затем залейте его на 15-20 минут горячей водой.
- Смешайте все сухие ингредиенты и все хорошо перемешайте.
- В отдельную емкость разбейте яйцо и добавьте к нему сразу весь сахар. Взбейте, постепенно увеличивая скорость до тех пор, пока масса не станет нежной и воздушной. Влейте в массу молоко. После добавьте сметану (она должна быть комнатной температуры). Снова все хорошо перемешайте.
- Далее добавьте растопленное сливочное масло и изюм.
- Наполните форму для кулича примерно на две трети и оставьте на 5-10 минут. Выпекайте примерно 50-60 минут при 180 градусах в заранее разогретой духовке.
- Как приготовить глазурь: взбейте белок до образования пены. Добавьте к нему сок половины лимона и сахарную пудру.
Ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какую погоду ждать украинцам на Пасху-2022. Народный синоптик сообщил, что в Украине ожидается похолодание.
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