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Пасхальный кулич без дрожжей за 20 минут: простой рецепт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Кулич — традиционная пасхальная выпечка. Новость обновлена 10 апреля 2022, 14:27
Кулич — традиционная пасхальная выпечка.

Кулич без дрожжей намного полезней.

Совсем скоро, а именно 17 апреля.у христиан восточного обряда и 24 апреля у православных западного обряда, буде отмечаться светлый праздник — Пасха. Традиционным символом праздника является пасхальный кулич, который обязательно готовит каждая хозяйка.

Кулинарный блогер Юлией Шевчук в своем блоге на ютубе поделилась простым и быстрым рецептом праздничной выпечки, для которой не нужны дрожжи.

"Абсолютно не сухой и очень ароматный кулич без дрожжей на Пасху станет отличной альтернативой для тех, кто не любит дрожжевую выпечку или не хочет потратить целый день на приготовление куличей" — пишет кондитер.

Пасхальный кулич без дрожжей: рецепт

Ингредиенты:

  • Мука 250 гр.
  • Яйцо 1 шт.
  • Сахар 150 гр.
  • Сливочное масло 100 гр.
  • Молоко 150 мл.
  • Сметана 2 ст.л.
  • Сухофрукты 100 гр
  • Кукурузный крахмал 2 ст.л.
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Сода на кончике ч.л.
  • Соль щепотка
  • Ванильный сахар 1-2 ч.л.

Глазурь:

  • яичный белок 1 шт
  • сахарная пудра 100-150 г
  • сок лимона 1-2 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Промойте изюм в холодной воде, а затем залейте его на 15-20 минут горячей водой.
  2. Смешайте все сухие ингредиенты и все хорошо перемешайте.
  3. В отдельную емкость разбейте яйцо и добавьте к нему сразу весь сахар. Взбейте, постепенно увеличивая скорость до тех пор, пока масса не станет нежной и воздушной. Влейте в массу молоко. После добавьте сметану (она должна быть комнатной температуры). Снова все хорошо перемешайте.
  4. Далее добавьте растопленное сливочное масло и изюм.
  5. Наполните форму для кулича примерно на две трети и оставьте на 5-10 минут. Выпекайте примерно 50-60 минут при 180 градусах в заранее разогретой духовке.
  6. Как приготовить глазурь: взбейте белок до образования пены. Добавьте к нему сок половины лимона и сахарную пудру.

Ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какую погоду ждать украинцам на Пасху-2022. Народный синоптик сообщил, что в Украине ожидается похолодание.

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#Рецепт #Пасха #Кулич
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