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Рецепт пасхального кулича для ленивых: без замеса теста руками

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Рецепт пасхального кулича для ленивых: без замеса теста руками Новость обновлена 11 апреля 2022, 09:59

В "ленивый" кулич входят достаточно простые продукты, поэтому приготовить его получиться у каждой хозяйки.

Совсем скоро весь христианский мир будет отмечать один из самых важных праздников в церковном календаре — Светлую Пасху. Каждый год к этому празднику хозяйки готовят праздничные пасхальные куличи, которые являются символами Пасхи.

Кулинарный блогер под ником vika_prostye_recepty в своем блоге на ютубе поделилась "ленивым" рецептом праздничной выпечки. Для приготовления такого кулича не придется замешивать тесто.

"Кулич получится мягким, влажным, а руки останутся чистыми – это мечта любой хозяйки!" — описывает рецепт блогер.

"Ленивый" пасхальный кулич: рецепт

Ингредиенты:

  • Мука 600 г
  • Яйцо 4 шт
  • Сливки 20% (или очень жирное молоко) 200 мл
  • Масло сливочное 200 г
  • Сахар 200-250 г
  • Дрожжи сухие быстродействующие 14 г
  • Сахар ванильный (или ванилин) 2 пак. (или 1 г ванилина)
  • Изюм 220-250 г
  • Вода кипяток для изюма

Способ приготовления:

  1. Хорошо промойте изюм. Залейте его кипятком и оставьте на 10-15 минут набухать. После воду слейте, а изюм разложите на полотенце, чтобы он полностью стек и подсох.
  2. В мисле взбейте четыре яйца. По мере взбивания понемногу подсыпайте сахар. Не засыпайте все сразу, растяните этот процесс минут на пять. После добавьте ванильный сахар. Взбивайте смесь около 10 минут
  3. В большую миску просейте 600 г муки. Добавьте 14 г сухих быстродействующих дрожжей и перемешайте с мукой.
  4. Растопите 200 г сливочного масла, и подогрейте сливки. Они должны быть теплыми, но не горячими. В муку с дрожжами добавьте сначала сливки, а потом растопленное масло. Туда же влейте взбитые яйца с сахаром.
  5. Миксером замесите тесто. Этот процесс должен происходить на невысокой скорости.
  6. Посыпьте изюм 1 ч. л. муки, перемешайте и добавьте в тесто.
  7. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 2-3 часа, чтобы тесто хорошо подошло.
  8. Выложите тесто в формы на 1/3 объема формочки, так как тесто еще подойдет. Накройте полотенцем на 20-30 минут, чтобы тесто еще раз поднялось. Включите духовку на 180°С.
  9. После того как тесто поднялось, отправьте формы в духовку на 50 минут.

Также "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с простым рецептом праздничного пасхального кулича, для приготовления которого не нужны дрожжи.

Теги:
#Рецепт #Пасха #Кулич #Пасхальный кулич
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