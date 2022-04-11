Ароматный гороховый суп с галушками: Лиза Глинская поделилась простым рецептом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 58
Это горячее и вкусное блюда согреет вас в холодные весенние дни
Когда за окном идет война, в это время мы хотим порадовать своих близким простыми и вкусными блюдами, и горячий супчик на данный момент является незаменимым полезным блюдом в нашем рационе.
Украинский кулинар Елизавета Глинская поделилась рецептом домашнего горохового супа с галушками, который согреет в холодную весеннюю пору.
Ингредиенты:
- вода
- 500 г горох колотый
- 1 большая морковь
- 2 средних лука
- 400-500 г копченых ребер или 1 копченый куриный окорочок
- 3-4 картофеля
- соль по вкусу
- укроп свежий
Галушки:
- 1 куриное яйцо
- 50 г сметаны
- 60 г муки
- соль
Способ приготовления:
- Стоит изначально с вечера промыть горох и замочить его в холодной воде. А если нет времени долго ждать, то есть второй вариант: в горох добавляем 1 чайную ложку пищевой соды, заливаем кипятком и оставляем на 15-20 минут. После промываем горох и готовим суп.
- Подготовленный горох заливаем холодной водой. Добавляем целую морковь, соль по вкусу. После закипания варим на слабом огне. Снимаем образующуюся пену.
- Добавляем нарезанные ребрышки. Или разбираем окорок и нарезаем небольшими кусочками. И максимально мелко нарезанный лук.
- Варим еще где-то 30-40 минут.
- Добавляем кубики картофеля, продолжаем варить до готовности картофеля.
- Достаем морковь, даем ему остыть, затем натираем на мелкой терке и добавляем в суп.
- Делаем клецки: смешиваем все составляющие. Маленькой ложкой постепенно добавляем клецки в суп.
- Варим еще 2-3 минуты. Все клецки всплывут на поверхность.
- В самом конце добавляем мелко нарезанный укроп и солим, если нужно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли есть суп каждый день.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-