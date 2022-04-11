Ароматный гороховый суп с галушками: Лиза Глинская поделилась простым рецептом

Это горячее и вкусное блюда согреет вас в холодные весенние дни

Когда за окном идет война, в это время мы хотим порадовать своих близким простыми и вкусными блюдами, и горячий супчик на данный момент является незаменимым полезным блюдом в нашем рационе.

Украинский кулинар Елизавета Глинская поделилась рецептом домашнего горохового супа с галушками, который согреет в холодную весеннюю пору.

Ингредиенты:

вода

500 г горох колотый

1 большая морковь

2 средних лука

400-500 г копченых ребер или 1 копченый куриный окорочок

3-4 картофеля

соль по вкусу

укроп свежий

Галушки:

1 куриное яйцо

50 г сметаны

60 г муки

соль

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Способ приготовления:

Стоит изначально с вечера промыть горох и замочить его в холодной воде. А если нет времени долго ждать, то есть второй вариант: в горох добавляем 1 чайную ложку пищевой соды, заливаем кипятком и оставляем на 15-20 минут. После промываем горох и готовим суп. Подготовленный горох заливаем холодной водой. Добавляем целую морковь, соль по вкусу. После закипания варим на слабом огне. Снимаем образующуюся пену. Добавляем нарезанные ребрышки. Или разбираем окорок и нарезаем небольшими кусочками. И максимально мелко нарезанный лук. Варим еще где-то 30-40 минут. Добавляем кубики картофеля, продолжаем варить до готовности картофеля. Достаем морковь, даем ему остыть, затем натираем на мелкой терке и добавляем в суп. Делаем клецки: смешиваем все составляющие. Маленькой ложкой постепенно добавляем клецки в суп. Варим еще 2-3 минуты. Все клецки всплывут на поверхность. В самом конце добавляем мелко нарезанный укроп и солим, если нужно.

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