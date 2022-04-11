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Ароматный гороховый суп с галушками: Лиза Глинская поделилась простым рецептом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Гороховый суп с галушками Новость обновлена 11 апреля 2022, 14:56
Гороховый суп с галушками

Это горячее и вкусное блюда согреет вас в холодные весенние дни

Когда за окном идет война, в это время мы хотим порадовать своих близким простыми и вкусными блюдами, и горячий супчик на данный момент является незаменимым полезным блюдом в нашем рационе.

Украинский кулинар Елизавета Глинская поделилась рецептом домашнего горохового супа с галушками, который согреет в холодную весеннюю пору.

Ингредиенты:

  • вода
  • 500 г горох колотый
  • 1 большая морковь
  • 2 средних лука
  • 400-500 г копченых ребер или 1 копченый куриный окорочок
  • 3-4 картофеля
  • соль по вкусу
  • укроп свежий

Галушки:

  • 1 куриное яйцо
  • 50 г сметаны
  • 60 г муки
  • соль

Способ приготовления:

  1. Стоит изначально с вечера промыть горох и замочить его в холодной воде. А если нет времени долго ждать, то есть второй вариант: в горох добавляем 1 чайную ложку пищевой соды, заливаем кипятком и оставляем на 15-20 минут. После промываем горох и готовим суп.
  2. Подготовленный горох заливаем холодной водой. Добавляем целую морковь, соль по вкусу. После закипания варим на слабом огне. Снимаем образующуюся пену.
  3. Добавляем нарезанные ребрышки. Или разбираем окорок и нарезаем небольшими кусочками. И максимально мелко нарезанный лук.
  4. Варим еще где-то 30-40 минут.
  5. Добавляем кубики картофеля, продолжаем варить до готовности картофеля.
  6. Достаем морковь, даем ему остыть, затем натираем на мелкой терке и добавляем в суп.
  7. Делаем клецки: смешиваем все составляющие. Маленькой ложкой постепенно добавляем клецки в суп.
  8. Варим еще 2-3 минуты. Все клецки всплывут на поверхность.
  9. В самом конце добавляем мелко нарезанный укроп и солим, если нужно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли есть суп каждый день.

Теги:
#Рецепты #Супы #Елизавета Глинская
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