Как приготовить творожный кулич на Пасху без яиц: пошаговый рецепт на праздник
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Такой кулич просто тает во рту
Творожный кулич – это необычайно вкусный и изысканный вид Пасхи. Он легкий, нежный и простой в приготовлении, однако готовить такой кулич нужно заранее. Такой десерт понравится и детям и взрослым, к тому же он очень полезен. Ранее мы делились рецептом обычного пасхального кулича без дрожжей. В этом материале пойдет речь о рецепте творожного кулича без яиц.
Творожный кулич без яиц — рецепт
Ингредиенты:
- Обезжиренный творог — 1 кг
- Сливочное масло — 200 г
- Сметана 10% — 200 г
- Миндаль — 100 г
- Изюм — 100 г
- Сахарная пудра — 80 г
Приготовление:
- Растираем творог через сито с маслом.
- Затем к творогу с маслом добавляем сметану и сахарную пудру, все хорошо перемешиваем.
- Замачиваем изюм примерно на 15 минут, хорошо промываем, сушим в дуршлаге и добавляем в общую массу.
- В ступке нужно растолочь несоленый и жареный миндаль — добавляем в творожную массу.
- Готовим пасочницу — кладем в нее влажную марлю, прижимая к стенкам. Выкладываем в нее всю массу и утрамбовываем. Свисающими краями марли накрываем массу, сверху кладем миску с водой. Саму форму с пасхой тоже ставим в глубокую миску, так как в процессе стояния с нее будет стекать жидкость, которую нужно периодически сливать.
- Убираем эту конструкцию на ночь в холодильник.
- Затем переворачиваем на тарелку, убираем конструкцию для пасхи, марлю, устанавливаем свечу и украшаем по вкусу.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт пасхального кулича без замеса.
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