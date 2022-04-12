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Как приготовить творожный кулич на Пасху без яиц: пошаговый рецепт на праздник

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Творожный кулич без выпечки
Творожный кулич без выпечки

Такой кулич просто тает во рту

Творожный кулич – это необычайно вкусный и изысканный вид Пасхи. Он легкий, нежный и простой в приготовлении, однако готовить такой кулич нужно заранее. Такой десерт понравится и детям и взрослым, к тому же он очень полезен. Ранее мы делились рецептом обычного пасхального кулича без дрожжей. В этом материале пойдет речь о рецепте творожного кулича без яиц.

Творожный кулич без яиц — рецепт

Ингредиенты:

  • Обезжиренный творог — 1 кг
  • Сливочное масло — 200 г
  • Сметана 10% — 200 г
  • Миндаль — 100 г
  • Изюм — 100 г
  • Сахарная пудра — 80 г

Приготовление:

  1. Растираем творог через сито с маслом.
  2. Затем к творогу с маслом добавляем сметану и сахарную пудру, все хорошо перемешиваем.
  3. Замачиваем изюм примерно на 15 минут, хорошо промываем, сушим в дуршлаге и добавляем в общую массу.
  4. В ступке нужно растолочь несоленый и жареный миндаль — добавляем в творожную массу.
  5. Готовим пасочницу — кладем в нее влажную марлю, прижимая к стенкам. Выкладываем в нее всю массу и утрамбовываем. Свисающими краями марли накрываем массу, сверху кладем миску с водой. Саму форму с пасхой тоже ставим в глубокую миску, так как в процессе стояния с нее будет стекать жидкость, которую нужно периодически сливать.
  6. Убираем эту конструкцию на ночь в холодильник.
  7. Затем переворачиваем на тарелку, убираем конструкцию для пасхи, марлю, устанавливаем свечу и украшаем по вкусу.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт пасхального кулича без замеса.

Теги:
#Рецепты #Праздники #Паска #Десерти
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