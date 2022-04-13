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Что приготовить на обед, если нет мяса: рецепт постных голубцов с картошкой

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Постные голубцы с картошкой - рецепт
Постные голубцы с картошкой - рецепт

Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусные, постные голубцы без мяса

С голубцами такая же история, как и с варениками – нет одного единственного рецепта. В этом вопросе можно придумывать разные и невероятно вкусные начинки, например сделать голубцы без мяса, заменив рис картошкой. Такие голубцы отлично впишутся в постное меню.

Рецептом постных голубцов с картошкой и томатной пастой поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 1 белокочанная капуста
  • 1 кг картофеля
  • 3 лавровых листа
  • 5 горошин душистого перца
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 3 ст. л. подсолнечного масла
  • 2 луковицы
  • соль и перец по вкусу

Для заправки:

  • 3 ст. л. томатной пасты
  • 1 ч. л. сахара
  • 500 мл воды

Приготовление:

  1. Готовим начинку для голубцов. Чистим 1 кг овоща и нарезаем на небольшие дольки. Перекладываем картофель в кастрюлю, добавляем 3 лавровых листа, 5 душистых перцев, 3 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Зубчик чеснока можете не очищать.
  2. Готовим капустные листья: из средней белокочанной капусты вырезаем кочерыжку. В большой кастрюле кипятим воду и помещаем капусту. Накалываем капусту вилкой и аккуратно снимаем по одному листочку в миску.
  3. Готовим зажарку для начинки: чистим лук и нарезаем средним кубиком. Разогреваем сковороду с 3 ст. л. подсолнечного масла и обжариваем лук до мягкости и прозрачности.
  4. Удаляем из кастрюли чеснок и специи, сливаем воду из картофеля, даем немного остыть. К отварному картофелю добавляем обжаренный лук, мнем пюре и даем остыть полностью.
  5. Включаем духовку разогреваться до 180 градусов и формируем голубцы. В капустный лист выкладываем небольшое количество начинки и закручиваем в рулете.
  6. Готовим томатную заправку для голубцов: в глубокой миске смешиваем 3 ст. л. томатной пасты и 1 ч. л. сахара. Заливаем 500 мл воды. Заправку хорошо перемешиваем.
  7. Заливаем голубцы: жидкость должна полностью покрывать голубцы. Форму накрываем фольгой и ставим в духовку на 1-1,5 часа при температуре 180 градусов. В конце снимаем фольгу и готовим еще 20 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусные голубцы без мяса с шампиньонами.

Теги:
#Рецепты #Голубцы #Евгений Клопотенко
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