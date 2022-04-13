Что приготовить на обед, если нет мяса: рецепт постных голубцов с картошкой
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Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусные, постные голубцы без мяса
С голубцами такая же история, как и с варениками – нет одного единственного рецепта. В этом вопросе можно придумывать разные и невероятно вкусные начинки, например сделать голубцы без мяса, заменив рис картошкой. Такие голубцы отлично впишутся в постное меню.
Рецептом постных голубцов с картошкой и томатной пастой поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
- 1 белокочанная капуста
- 1 кг картофеля
- 3 лавровых листа
- 5 горошин душистого перца
- 3-4 зубчика чеснока
- 3 ст. л. подсолнечного масла
- 2 луковицы
- соль и перец по вкусу
Для заправки:
- 3 ст. л. томатной пасты
- 1 ч. л. сахара
- 500 мл воды
Приготовление:
- Готовим начинку для голубцов. Чистим 1 кг овоща и нарезаем на небольшие дольки. Перекладываем картофель в кастрюлю, добавляем 3 лавровых листа, 5 душистых перцев, 3 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Зубчик чеснока можете не очищать.
- Готовим капустные листья: из средней белокочанной капусты вырезаем кочерыжку. В большой кастрюле кипятим воду и помещаем капусту. Накалываем капусту вилкой и аккуратно снимаем по одному листочку в миску.
- Готовим зажарку для начинки: чистим лук и нарезаем средним кубиком. Разогреваем сковороду с 3 ст. л. подсолнечного масла и обжариваем лук до мягкости и прозрачности.
- Удаляем из кастрюли чеснок и специи, сливаем воду из картофеля, даем немного остыть. К отварному картофелю добавляем обжаренный лук, мнем пюре и даем остыть полностью.
- Включаем духовку разогреваться до 180 градусов и формируем голубцы. В капустный лист выкладываем небольшое количество начинки и закручиваем в рулете.
- Готовим томатную заправку для голубцов: в глубокой миске смешиваем 3 ст. л. томатной пасты и 1 ч. л. сахара. Заливаем 500 мл воды. Заправку хорошо перемешиваем.
- Заливаем голубцы: жидкость должна полностью покрывать голубцы. Форму накрываем фольгой и ставим в духовку на 1-1,5 часа при температуре 180 градусов. В конце снимаем фольгу и готовим еще 20 минут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкусные голубцы без мяса с шампиньонами.
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