Готовится быстрее традиционной: рецепт а праздничной паски на кефире без дрожжей и яиц
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 169
По желанию можете добавить в тесто измельченные орехи, нарезанные сухофрукты или цукаты.
Обычно многие домохозяйки готовят паски на дрожжах, однако некоторые ищут и способы приготовления без них. Миф, что бездрожжевые паски не такие пышные и мягкие всего лишь миф: праздничная пасхальная выпечка без дрожжей вкусная и абсолютно не сухая. А пышноту паске можно добавить за счет соды.
"Телеграф" предлагает вам приготовить праздничную пасху без дрожжей и яиц. Отметим, что готовится она намного быстрее, чем традиционные варианты пасхальной выпечки.
Паска без дрожжей и яиц: рецепт
Ингредиенты:
- кефир 3,2% жирности – 300 мл
- сода — 1 ч. л.
- сливочное масло – 100 г + еще немного для смазывания формы
- апельсиновая цедра – 1 ч. л.
- ванильный экстракт – 1/2 ч. л.
- сахарная пудра – 100 г
- мука – 350 г
- соль – на кончике ножа
Способ приготовления
- Налейте кефир в небольшую миску и добавьте соду. Хорошенько перемешайте ложкой и оставьте примерно на 2 минуты.
- Сливочное масло нарежьте маленькими кубиками и сложите в небольшую кастрюлю. Поставьте на слабый огонь и растопите. Дайте остыть.
- После в кастрюлю с растопленным сливочным маслом добавьте апельсиновую цедру, ванильный экстракт и сахарную пудру. Тщательно перемешайте. Влейте кефир с содой и снова перемешайте.
- Просейте муку через мелкое сито с солью и добавьте ее к кефирной смеси. Тщательно вымесите тесто.
- Специальную форму обязательно смажьте сливочным маслом. Тесто вылейте в подготовленную форму.
- Поместите будущую паску в духовку, разогретую до 180°C, и выпекайте в течение 25–30 минут. Верх паски должен хорошо подрумяниться.
- Готовой выпечке дайте полностью остыть. Верх можно украсить сахарной помадкой, белковой или лимонной глазурью, а затем декорировать кондитерской посыпкой по вашему вкусу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить творожную паску без яиц. Блюдо легкое, нежное и простое в приготовлении.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-