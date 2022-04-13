Готовится быстрее традиционной: рецепт а праздничной паски на кефире без дрожжей и яиц

По желанию можете добавить в тесто измельченные орехи, нарезанные сухофрукты или цукаты.

Обычно многие домохозяйки готовят паски на дрожжах, однако некоторые ищут и способы приготовления без них. Миф, что бездрожжевые паски не такие пышные и мягкие всего лишь миф: праздничная пасхальная выпечка без дрожжей вкусная и абсолютно не сухая. А пышноту паске можно добавить за счет соды.

"Телеграф" предлагает вам приготовить праздничную пасху без дрожжей и яиц. Отметим, что готовится она намного быстрее, чем традиционные варианты пасхальной выпечки.

Паска без дрожжей и яиц: рецепт

Ингредиенты:

кефир 3,2% жирности – 300 мл

сода — 1 ч. л.

сливочное масло – 100 г + еще немного для смазывания формы

апельсиновая цедра – 1 ч. л.

ванильный экстракт – 1/2 ч. л.

сахарная пудра – 100 г

мука – 350 г

соль – на кончике ножа

Способ приготовления

Налейте кефир в небольшую миску и добавьте соду. Хорошенько перемешайте ложкой и оставьте примерно на 2 минуты.

Сливочное масло нарежьте маленькими кубиками и сложите в небольшую кастрюлю. Поставьте на слабый огонь и растопите. Дайте остыть.

После в кастрюлю с растопленным сливочным маслом добавьте апельсиновую цедру, ванильный экстракт и сахарную пудру. Тщательно перемешайте. Влейте кефир с содой и снова перемешайте.

Просейте муку через мелкое сито с солью и добавьте ее к кефирной смеси. Тщательно вымесите тесто.

Специальную форму обязательно смажьте сливочным маслом. Тесто вылейте в подготовленную форму.

Поместите будущую паску в духовку, разогретую до 180°C, и выпекайте в течение 25–30 минут. Верх паски должен хорошо подрумяниться.

Готовой выпечке дайте полностью остыть. Верх можно украсить сахарной помадкой, белковой или лимонной глазурью, а затем декорировать кондитерской посыпкой по вашему вкусу.

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