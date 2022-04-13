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Готовится быстрее традиционной: рецепт а праздничной паски на кефире без дрожжей и яиц

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Готовится быстрее традиционной: рецепт а праздничной паски на кефире без дрожжей и яиц

По желанию можете добавить в тесто измельченные орехи, нарезанные сухофрукты или цукаты.

Обычно многие домохозяйки готовят паски на дрожжах, однако некоторые ищут и способы приготовления без них. Миф, что бездрожжевые паски не такие пышные и мягкие всего лишь миф: праздничная пасхальная выпечка без дрожжей вкусная и абсолютно не сухая. А пышноту паске можно добавить за счет соды.

"Телеграф" предлагает вам приготовить праздничную пасху без дрожжей и яиц. Отметим, что готовится она намного быстрее, чем традиционные варианты пасхальной выпечки.

Паска без дрожжей и яиц: рецепт

Ингредиенты:

  • кефир 3,2% жирности – 300 мл
  • сода — 1 ч. л.
  • сливочное масло – 100 г + еще немного для смазывания формы
  • апельсиновая цедра – 1 ч. л.
  • ванильный экстракт – 1/2 ч. л.
  • сахарная пудра – 100 г
  • мука – 350 г
  • соль – на кончике ножа

Способ приготовления

  • Налейте кефир в небольшую миску и добавьте соду. Хорошенько перемешайте ложкой и оставьте примерно на 2 минуты.
  • Сливочное масло нарежьте маленькими кубиками и сложите в небольшую кастрюлю. Поставьте на слабый огонь и растопите. Дайте остыть.
  • После в кастрюлю с растопленным сливочным маслом добавьте апельсиновую цедру, ванильный экстракт и сахарную пудру. Тщательно перемешайте. Влейте кефир с содой и снова перемешайте.
  • Просейте муку через мелкое сито с солью и добавьте ее к кефирной смеси. Тщательно вымесите тесто.
  • Специальную форму обязательно смажьте сливочным маслом. Тесто вылейте в подготовленную форму.
  • Поместите будущую паску в духовку, разогретую до 180°C, и выпекайте в течение 25–30 минут. Верх паски должен хорошо подрумяниться.
  • Готовой выпечке дайте полностью остыть. Верх можно украсить сахарной помадкой, белковой или лимонной глазурью, а затем декорировать кондитерской посыпкой по вашему вкусу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить творожную паску без яиц. Блюдо легкое, нежное и простое в приготовлении.

Теги:
#Рецепт #Пасха #Кулич #Паска
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