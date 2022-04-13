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Если нет духовки: простой рецепт паски в мультиварке

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Паска в мультиварке получается очень нежной Новость обновлена 13 апреля 2022, 10:21
Паска в мультиварке получается очень нежной

Паску в мультиварке испечь гораздо проще, чем в духовке

Главным атрибутом праздничного стола на Пасху, конечно же является, ароматная, свежеиспеченная домашняя паска. Однако не у всех есть возможность сейчас испечь паску в духовке. На этот случай мы приготовили для вас рецепт вкуснейшей домашней паски в мультиварке, которою готовить гораздо проще, чем традиционную.

Паска в мультиварке: рецепт

Ингредиенты:

  • молоко — 250 мл
  • сахар — 150 г
  • соль — 1 щепотка
  • яйца куриные крупные — 4 шт.
  • сахарная пудра — 50 г
  • дрожжи сухие — 1 ч. л.
  • сливочное масло — 100 г
  • изюм — 100 г
  • лимоны — 1 шт.
  • мука — 600 г

Способ приготовления:

  1. Молоко подогреваем до теплого, добавляем 1 ст.л. сахара, дрожжи 1 ч.л. с горкой и 250 г муки, перемешиваем и оставляем на 30 минут в теплом месте, пишет edimdoma.
  2. Яйца разделяем на белки и желтки. Желтки смешиваем с сахаром.
  3. 3 белка (один оставляем на глазурь) взбиваем со щепоткой соли в крепкую пену.
  4. В поднявшуюся опару добавляем желтки с сахаром, перемешиваем. Затем размягченное сливочное масло. Перемешиваем пока масло не растворится. Добавляем белки и опять перемешиваем.
  5. Теперь добавляем муку, вначале еще 250 г, если очень жидкое, то тогда еще примерно 100 г, смотрите по консистенции, тесто должно быть мягким, хорошо вымешиваем и оставляем в теплом месте на 1 час, накрыв полотенцем.
  6. Изюм заливаем горячей водой на 10-15 минут. Затем просушиваем на бумажном полотенце.
  7. Натираем цедру с одного лимона.
  8. Добавляем изюм и цедру в тесто, хорошо перемешиваем, выкладываем в смазанную сливочным маслом форму мультиварки, даем еще 10 минут отдохнуть, накрыв легким полотенцем.
  9. Включаем сначала мультиварку на 10 минут на режим "Подогрев", а затем режим "Выпечка" на 1 час 30 минут.
  10. Для глазури: вначале хорошо взбиваем оставшийся белок, затем всыпаем сахарную пудру и взбиваем до устойчивых пиков.
  11. Достаем горячую паску из мультиварки и верх смазываем глазурью, присыпаем по желанию кулинарной посыпкой и оставляем остывать.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт паски без замеса.

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