Если нет духовки: простой рецепт паски в мультиварке
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Паску в мультиварке испечь гораздо проще, чем в духовке
Главным атрибутом праздничного стола на Пасху, конечно же является, ароматная, свежеиспеченная домашняя паска. Однако не у всех есть возможность сейчас испечь паску в духовке. На этот случай мы приготовили для вас рецепт вкуснейшей домашней паски в мультиварке, которою готовить гораздо проще, чем традиционную.
Паска в мультиварке: рецепт
Ингредиенты:
- молоко — 250 мл
- сахар — 150 г
- соль — 1 щепотка
- яйца куриные крупные — 4 шт.
- сахарная пудра — 50 г
- дрожжи сухие — 1 ч. л.
- сливочное масло — 100 г
- изюм — 100 г
- лимоны — 1 шт.
- мука — 600 г
Способ приготовления:
- Молоко подогреваем до теплого, добавляем 1 ст.л. сахара, дрожжи 1 ч.л. с горкой и 250 г муки, перемешиваем и оставляем на 30 минут в теплом месте, пишет edimdoma.
- Яйца разделяем на белки и желтки. Желтки смешиваем с сахаром.
- 3 белка (один оставляем на глазурь) взбиваем со щепоткой соли в крепкую пену.
- В поднявшуюся опару добавляем желтки с сахаром, перемешиваем. Затем размягченное сливочное масло. Перемешиваем пока масло не растворится. Добавляем белки и опять перемешиваем.
- Теперь добавляем муку, вначале еще 250 г, если очень жидкое, то тогда еще примерно 100 г, смотрите по консистенции, тесто должно быть мягким, хорошо вымешиваем и оставляем в теплом месте на 1 час, накрыв полотенцем.
- Изюм заливаем горячей водой на 10-15 минут. Затем просушиваем на бумажном полотенце.
- Натираем цедру с одного лимона.
- Добавляем изюм и цедру в тесто, хорошо перемешиваем, выкладываем в смазанную сливочным маслом форму мультиварки, даем еще 10 минут отдохнуть, накрыв легким полотенцем.
- Включаем сначала мультиварку на 10 минут на режим "Подогрев", а затем режим "Выпечка" на 1 час 30 минут.
- Для глазури: вначале хорошо взбиваем оставшийся белок, затем всыпаем сахарную пудру и взбиваем до устойчивых пиков.
- Достаем горячую паску из мультиварки и верх смазываем глазурью, присыпаем по желанию кулинарной посыпкой и оставляем остывать.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт паски без замеса.
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