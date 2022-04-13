Если нет духовки: простой рецепт паски в мультиварке

Паску в мультиварке испечь гораздо проще, чем в духовке

Главным атрибутом праздничного стола на Пасху, конечно же является, ароматная, свежеиспеченная домашняя паска. Однако не у всех есть возможность сейчас испечь паску в духовке. На этот случай мы приготовили для вас рецепт вкуснейшей домашней паски в мультиварке, которою готовить гораздо проще, чем традиционную.

Паска в мультиварке: рецепт

Ингредиенты:

молоко — 250 мл

сахар — 150 г

соль — 1 щепотка

яйца куриные крупные — 4 шт.

сахарная пудра — 50 г

дрожжи сухие — 1 ч. л.

сливочное масло — 100 г

изюм — 100 г

лимоны — 1 шт.

мука — 600 г

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Способ приготовления:

Молоко подогреваем до теплого, добавляем 1 ст.л. сахара, дрожжи 1 ч.л. с горкой и 250 г муки, перемешиваем и оставляем на 30 минут в теплом месте, пишет edimdoma. Яйца разделяем на белки и желтки. Желтки смешиваем с сахаром. 3 белка (один оставляем на глазурь) взбиваем со щепоткой соли в крепкую пену. В поднявшуюся опару добавляем желтки с сахаром, перемешиваем. Затем размягченное сливочное масло. Перемешиваем пока масло не растворится. Добавляем белки и опять перемешиваем. Теперь добавляем муку, вначале еще 250 г, если очень жидкое, то тогда еще примерно 100 г, смотрите по консистенции, тесто должно быть мягким, хорошо вымешиваем и оставляем в теплом месте на 1 час, накрыв полотенцем. Изюм заливаем горячей водой на 10-15 минут. Затем просушиваем на бумажном полотенце. Натираем цедру с одного лимона. Добавляем изюм и цедру в тесто, хорошо перемешиваем, выкладываем в смазанную сливочным маслом форму мультиварки, даем еще 10 минут отдохнуть, накрыв легким полотенцем. Включаем сначала мультиварку на 10 минут на режим "Подогрев", а затем режим "Выпечка" на 1 час 30 минут. Для глазури: вначале хорошо взбиваем оставшийся белок, затем всыпаем сахарную пудру и взбиваем до устойчивых пиков. Достаем горячую паску из мультиварки и верх смазываем глазурью, присыпаем по желанию кулинарной посыпкой и оставляем остывать.

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