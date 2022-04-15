"Секретная паска" Дарьи Цвек: рецепт роскошного праздничного блюда

По этому рецепту получается 3 паски диаметром примерно 18, 20 и 25 см

Главным атрибутом праздничного стола на Пасху, конечно же является, ароматная, свежеиспеченная домашняя паска. У каждой хозяйки есть свой рецепт этого потрясающего десерта. Кто-то добавляет в тесто цукаты, кто-то готовое блюдо шоколадом, кто-то и вовсе печет паску в мультиварке, а не в духовке — вариаций великое множество. Однако сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом "секретной паски" от знаменитой украинской кулинарки Дарьи Цвек, который уже давно полюбился и используется многими украинками.

"Секретная паска" Дарьи Цвек: рецепт

Ингредиенты:

1 кг муки,

400 г молока,

10 желтков,

100 г мокрых дрожжей,

200 г масла или маргарина, 300 г сахара,

100 г изюма,

1/2 ч. лож. соли, потертая цедра из 1 лимона.

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Способ приготовления:

Сначала нужно замесить опару. Дрожжи разводим в теплом молоке и добавляем 100 г сахара и 200 г муки. Все хорошо перемешать и поставить в теплое место, чтобы опара увеличилась вдвое. После того, как смесь поднимется – добавьте оставшийся сахар, желтки, изюм, цедру из лимона, соль и муку. Замесить тесто до однородности и в конце добавить растопленный, но охлажденный жир. Месить примерно 10-15 мин, пока тесто не станет отставать от рук. Тесто поставить в теплое место, чтобы увеличилось вдвое. Тогда его опустить и подождать, чтобы снова подросло. Разложить тесто на 1/3 части сосуда и дать снова подняться вдвое. Духовку нагреть до 200 градусов. Поставить паску и после 10 мин убавить температуру до 170-160 градусов. Выпекать еще 50 мин.

Из этой порции выходит 3 паски диаметром примерно 18, 20 и 25 см.

Дария Цвек обращала внимание на то, что муки должно быть ровно 1 кг, не больше (ибо паска будет тугой) и не меньше (ибо кулич опадет). И жир нужно добавлять обязательно в конце, передает vikna.if.ua.

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