В мультиварке, по-польски и диетическая: лучшие рецепты пасок на любой вкус

Главным символом Пасхи являются душистые паски.

Совсем скоро весь христианский мир будет отмечать один из самых важных праздников в церковном календаре — Светлую Пасху. Одним из главных атрибутов праздника у православных восточного обряда является праздничная паска. Каждая хозяйка готовит к празднику пасхальную выпечку. Отметим, что по традиции выпекать паски нужно в Чистый четвер или в Великую субботу.

"Телеграф" подготовил подборку самых интересных и вкусных рецептов пасок, который украсят любой праздничный стол.

Паска по-польски

Способ приготовления:

Стакан горячего молока, горячие сливки и муку тщательно размешайте, дайте массе остыть. Добавьте разведенные в небольшом количестве молока дрожжи и два яйца, тщательно перемешайте. Прикройте тесто полотенцем или пергаментной бумагой и поставьте в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется, добавьте оставшиеся желтки, растертые с одной половиной сахара, и белки, взбитые с оставшейся половиной сахара в густую пену. Массу аккуратно перемешайте деревянной лопаткой сверху вниз, добавьте оставшуюся муку, и дайте тесту подняться второй раз. Затем еще раз тесто тщательно вымесите. Поместите в смазанную маслом и посыпанную мукой форму, заполнив ее до половины. Дайте тесту еще раз подойти. Выпекайте при температуре 180-200 градусов до готовности.

Паска в мультиварке

Способ приготовления:

Для начала растопите дрожжи в теплом молоке. Перемешайте и оставьте на пять минут. Затем взбейте яйца с сахаром и добавьте к ним размягченное сливочное масло. Влейте в эту массу разведенные дрожжи и перемешайте. Оставьте в теплом месте на несколько часов. После еще раз перемешайте массу и всыпьте в нее просеянную муку, добавьте изюм и выложите в большую миску. Оставьте на полтора часа, чтобы тесто подошло. Затем смажьте чашу мультиварки маслом и выложите в нее тесто. Включите режим Выпечка и выпекайте на протяжении 40−50 минут. Украсьте глазурью, кондитерской посыпкой и цукатами.

Диетическая паска

Способ приготовления:

Сметану, творог, масло и сахарную пудру смешайте до однородной массы, поместите в форму для паски, прикройте марлей и положите сверху тяжелый пресс (мясорубка, утюг, камень). Оставьте в холодильнике на, как минимум, 12 часов. Перед подачей на стол красиво украсьте цукатами, сухофруктами и орехами.

Паска "Традиционная"

Способ приготовления:

Опара: Разведите дрожжи в теплом молоке, добавьте 1 столовую ложку сахара и 2 стакана муки. Тщательно перемешайте смесь и поставьте подниматься в теплое место. Опара должна увеличиться в три раза. Разотрите яйца с сахаром и солью, добавьте к опаре и перемешайте. Добавьте муку, постоянно перемешивая, и замесите некрутое тесто. Накройте тесто пищевой пленкой или чистым полотенцем и оставьте в теплом месте. Когда тесто увеличится в 2-3 раза, растопите масло на водяной бане, добавьте в него ваниль и отправьте в тесто. Еще раз хорошенько вымесите и дайте подойти. Формы для выпечки смажьте подсолнечным или сливочным маслом. Наполните форму до половины. Накройте формы полотенцем и дайте подойти до краев. Затем поставьте в духовку и выпекайте 15-20 минут при температуре 180-200 градусов. Открывать духовку нельзя — паски осядут. Украсьте по желанию.

Тыквенная паска

Способ приготовления:

Тыкву помойте, очистите от кожуры и семян, нарежьте мелкими кусочками, посыпьте сахарным песком и дайте постоять до выделения сока, отварите в нем на медленном огне до готовности. Массу натрите через мелкое сито, добавьте молоко, масло, яйца, сахарный песок, соль и разведенные в небольшом количестве теплого молока дрожжи. Замесите тесто, постепенно вмешивая небольшими порциями муку и дайте ему подняться. Подготовленные формы заполните тестом до половины, дайте ему подойти до полного заполнения формы и выпекайте в духовке при температуре 180-200 градусов до готовности.

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Паска с миндалем

Способ приготовления:

Доведите молоко до кипения и охладите до комнатной температуры. В половине молока разведите дрожжи, добавьте 1 столовую ложку сахара. В оставшееся молоко высыпите муку, добавьте дрожжи, тщательно перемешайте и, прикрыв полотенцем или кулинарной бумагой, поставьте в теплое место для брожения. Белок отделите от желтков и поставьте в холодильник. Когда тесто поднимется, добавьте 5 взбитых с сахаром желтков, растопленное теплое масло, натертую цедру лимона, часть очищенных измельченных ядер миндаля, изюм и соль. Белки взбейте до устойчивой пены и добавьте в тесто, тщательно вымесите, перемешивая сверху вниз. Положите тесто в смазанную мягким маслом, посыпанную мукой форму, дайте подойти. Смажьте поверхность желтком и посыпьте миндалем. Выпекайте при температуре 180 ° С до готовности.

Творожная паска

Способ приготовления:

Творог протрите через сито, смешайте его с маслом, яйцами и сметаной. Сложите все в кастрюлю, перемешайте и поставьте на небольшой огонь. Постоянно помешивайте деревянной ложкой. Как только масса дойдет до кипения, снимите с плиты и поставьте на лед или в таз с холодной водой. Постоянно помешивайте, пока смесь не остынет. Добавьте сахар, ваниль, изюм, сухофрукты по вкусу. Все тщательно перемешайте, выложите в подготовленную форму и оставьте в холодном месте на 12 часов.

Кукурузная паска

Способ приготовления:

Сливочное масло размягчите и смешайте с сахарной пудрой. Когда пудра растворится и масса станет однородной, добавьте три желтка и взбейте. Добавьте лимонную цедру и сок половины лимона, и продолжайте взбивать. Добавьте кукурузную и пшеничную муку, разрыхлитель, сливки и взбейте все еще раз. На 15 минут замочите изюм. Затем добавьте его в тесто вместе с цукатами. Аккуратно перемешайте все ложкой. Взбейте два белка со щепоткой соли, и полученную пену влейте в тесто. Выложите тесто в форму на 2/3 и выпекайте 50−60 минут при температуре 180 градусов. Украсьте по своему усмотрению.

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