Творожная заварная паска от Евгения Клопотенко: оригинальный рецепт

Такая паска — классический вариант праздничного рецепта

На Пасху на праздничном столе непременно должна быть творожная паска. Традиционный вариант этого десерта готовится именно из товрога. Узнайте, как просто приготовить вкуснейшую творожную паску по оригинальному рецепту известного шеф-повара Евгения Клопотенко.

Рецептом вкуснейшей творожной паски кулинар поделился на своем YouTube-канале.

Творожная паска от Евгения Клопотенко: рецепт

Ингредиенты:

творог – 700 г

сливки – 350 мл

желтки – 5 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар – 10 г

сливочное масло – 100 г

цедра 1 лимона

миндаль – 50-75 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Перетрите творог до кремовой смеси через сито или блендером.

2. Взбейте 5 желтков с сахаром, добавьте ванильный сахар и соль.

3. В сотейник налейте сливки и прогрейте на небольшом огне, постоянно помешивайте до появления пара над поверхностью.

4. Сливки добавьте в миску с желтками и хорошо перемешайте до однородности и снова перелейте получившуюся смесь в сотейник и на маленьком огне при постоянном помешивании заварите смесь до легкого загустения.

5. Далее добавьте заваренные желтки и размягченное сливочное масло к творожной массе, тщательно размешайте до полного объединения ингредиентов.

6. Натрите цедру лимона или апельсина добавьте в тесто.

7. Оставшиеся сливки взбейте миксером до плотных устойчивых пиков.

8. Очень аккуратно вмешайте их в творожную массу с помощью силиконовой лопатки.

9. Обжарьте миндаль и очень мелко порубите, добавьте в тесто, перемешайте.

10. В форму выложите марлю, сложенную в четыре слоя.

11. Туда вылейте творожную смесь, хорошо утрамбуйте и закройте марлей.

12. Поставьте ее на тарелку, сверху выложите еще одну и установите банку с водой на поверхность, чтобы она прижала тесто.

13. Поставьте в холодильник паску, как минимум на 6 часов для застывания, лучше – на ночь.

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