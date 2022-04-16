Краффин и золотая паска: рецепты необычной, но очень вкусной пасхальной выпечки на любой вкус

Такие паски украсят ваш праздничный стол в этот светлый праздник.

Паска — традиционная пасхальная выпечка, которая символизирует память о том, как Иисус Христос после Воскресения принимал пищу вместе с апостолами. Рецепты пасок довольно разнообразны, их можно готовить из творога, а также в них можно добавлять изюм, миндаль, ванилин, цукаты и шоколад.

"Телеграф" подготовил для вас рецепты вкусных пасок с цукатами, орешками, шоколадом, а также вяленой клюквой.

Паска-краффин

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 столовую ложку сахара от общего объема и размешайте до растворения дрожжей.

2. Всю муку просейте. Добавьте в молоко 1 столовую ложку муки от общего количества. Размешайте, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 15 минут.

3. В емкость для взбивания вбейте одно яйцо и 2 желтка, добавьте два вида сахара и соль. Взбейте в пышную пену в течение 5 минут.

4. К подошедшей опаре добавьте взбитую яичную массу. Добавьте 50 грамм растопленного сливочного масла. По одной столовой ложке вмешайте всю муку.

5. Дальнейший замес теста продолжайте на столе, вымешивать надо минут 7-10, тесто получается очень мягкое и эластичное. Вымешанное тесто выложите в чистую миску, накройте пленкой и поставьте в теплое место на расстойку, примерно на 1 час.

6. Пока тесто настаивается, займитесь начинкой, промойте сухофрукты, изюм, в случае необходимости измельчите, обсушите на бумажном полотенце. Очень хорошо к фруктовой массе добавить цедру лимона или апельсина.

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7. Подошедшее тесто разделите на 3 части, каждая часть получилась весом 280 грамм, подкатайте в колобки, накройте пленкой и оставьте на 10 минут. Раскатывайте каждый колобок в очень тонкий пласт, после чего смажьте размягченным сливочным маслом.

8. Выложите сухофрукты и цукаты по всей поверхности теста. Скатайте тесто в плотный рулет. Острым ножом разрежьте рулет вдоль, но не до самого конца, оставьте примерно 2 см. Сверните обе половинки рулета срезом наружу. Уложите одну половинку на другую в виде башенки.

9. Выложите заготовку в бумажную форму, подходит форма диаметром 9 см. и высотой 8,5 см. Накройте чистой салфеткой и оставьте на расстойку еще на 30 минут.

10. Выпекайте куличи в духовке при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут, во второй половине выпекания прикройте верх фольгой или бумагой для выпечки, чтобы не подгорели. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой.

Маковый кулич с цукатами

Способ приготовления:

1. Приготовьте опару. Разведите дрожжи в теплом молоке, добавьте щепотку сахара и 2 столовые ложки муки. Поставьте в теплое место на 30 минут (опара считается готовой, когда дрожжи поднимутся и опадут).

2. Муку, яйцо, желток, оставшийся сахар, ванильный сахар — смешайте, добавьте опару и замесите тесто. Добавьте размягченный маргарин и вымесите тесто до эластичности.

3. После этого тесто снова уберите в теплое место для подхода.

4. Добавьте в поднявшееся тесто изюм, цукаты, цедру лимона и мак. Хорошо вымешайте тесто.

5. Подготовленную форму для куличей наполните тестом на 1/4 и оставьте в теплом месте. Как только тесто увеличится в объеме до верха формы, поставьте кулич в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 40 минут.

6. Готовый кулич остудите и достаньте из формы. Для глазури взбейте белок с лимонным соком, небольшими порциями добавьте сахарную пудру. Нанесите глазурь на кулич и украсьте маршмеллоу и пасхальным декором.

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Паска с орешками

Способ приготовления:

1. В теплом молоке развести дрожжи, добавить 85 грамм муки.

2. Тщательно размешать опару, накрыть и поставить в теплое место. Когда объем опары увеличится вдвое, добавить соль, растертые с сахаром и ванильным сахаром яичные желтки, сливочное масло, мед. Все перемешать, а затем добавить взбитые в пену яичные белки и остальную муку, замесить тесто.

3. Тесто накрыть салфеткой и поставить в теплое место. Когда оно поднимется и увеличится в объеме в два раза, добавить изюма, хорошо перемешать.

4. Разложить тесто в формы (до половины высоты), накрыть и поставить в теплое место.

5. Приготовить глазурь: аккуратно отделить белок от желтка и в течение нескольких минут непрерывно взбивайте его вместе с солью до образования густой пены. Когда пена начнет хорошо держать форму и не будет выливаться из миски, постепенно всыпать просеянную сахарную пудру.

6. Покрыть остывший кулич глазурью, обсыпать орешками.

Золотая паска

Способ приготовления:

1. Сначала нужно сделать опару. Для этого в теплом молоке (38-39 градусов) растворите дрожжи, соль и сахар. Добавьте две-три столовых ложки муки, растворите ее и оставьте опару в тепле на 10-15 минут.

2. Когда опара покроется мелкими пузырьками, как пенная шапочка, значит она готова. Добавьте растопленное сливочное масло, сметану, яйца, перемешайте. Всыпьте часть муки, куркуму и начните замешивать тесто, сначала ложкой, потом руками на столе.

Тесто не должно быть крутым, но достаточно плотным и пластичным. Оставьте его в тепле под полотенцем на 1,5 часа подходить.

3. Изюм залейте кипятком, оставьте на 5 минут, потом слейте всю воду. Добавьте изюм в подошедшее тесто, обомните руками его (тесто), замесите снова в комок.

4. Разделите тесто на 4 части. Формочки смажьте растительным маслом, положите тесто, оно должно занимать не более трети формочки, потому как растет очень хорошо. Уберите в теплую духовку куличи на 30-40 минут для подъема.

5. Когда тесто будет почти вровень с краем формы, включите духовку на 180 градусов и выпекайте куличи по 30-40 минут до золотистой корочки. Готовые пасхи остудите в форме, потом осторожно извлеките.

6. Для глазури понадобится охлажденный яичный белок, 3 ст.л сахарной пудры. Миксером или электровенчиком взбивайте белок сначала на малых оборотах, когда масса будет достаточно насыщена кислородом, увеличивайте обороты и взбивайте до пиков. Потом введите сахарную пудру, перемешайте глазурь. Консистенция глазури после добавления сахарной пудры будет более нежной. Можно добавить пару капель лимонного сока.

7. На пасхи нанесите глазурь, посыпку.

Итальянский пасхальный кекс Панеттоне

Способ приготовления:

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Изюм обдайте кипятком и залейте коньяком. Масло растопите.

3. Дрожжи со щепоткой сахара растворите в теплом молоке и оставьте на 15 минут. Затем смешайте в миске муку, 100 грамм сахара, ваниль, дрожжи и масло. Добавьте в тесто 4 целых яйца и два желтка. Добавьте изюм, цукаты, слегка подсушенный и порубленный миндаль, цедру лимона.

4. Замесите тесто и оставьте его в теплом месте подниматься на 50-60 минут.

5. Формы для куличей смажьте масло и наполните на треть тестом, дайте им немного постоять, а затем выпеките в течение часа при 180 градусах. Затем остудите. Два белка взбейте с щепоткой соли, постепенно добавляя 100 грамм сахара и сок лайма.

6. Получившуюся глазурь вылейте поверх готовых куличей, слегка подсушите в теплой духовке и украсьте по желанию.

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