Тесто как пух: простой рецепт праздничной паски с ореховой начинкой (видео)

На праздничном столе паски всегда занимают центральное место.

Праздничная паска — это главное пасхальное угощение на столе на Светлое Христово Воскресение, и у каждой хозяйки наверняка есть свой рецепт и свои секреты приготовления праздничной выпечки. Однако это никак не мешает разнообразить свою рецептную книгу новым рецептом.

Кулинарный блогер Терещенко Алла на своей странице в Инстаграм поделилась своим рецептом пасхальной выпечки. Паска получается очень нежной и воздушной, а орехова начинка лишь добавляет пикантности.

Паска с ореховой начинкой: рецепт

Ингредиенты:

Тесто:

мука- 320-330гр

молоко — 130мл

дрожжи прессованные — 15гр

сахар — 2ст.л

соль- 0.5ч.л

ванилин — щепотка

яйцо — 1шт+желток — 1шт

сливочное масло -70гр

куркума — 0.5ч.л

Начинка:

грецкие орехи — 230гр

сахарная пудра — 100гр

молоко — 50мл

соль щепотка

Сироп:

сахар — 50гр

вода — 50мл

Для смазывания:

яйцо — 1шт

молоко — 1ст.л

Способ приготовления:

В миске смешайте прессованные дрожжи, молоко (60 мл), сахар (2 ч.л) и 2 ч.л муки, перемешайте, накройте плёнкой и поставьте в теплое место. Сливочное масло 70 гр взбейте с оставшимся сахаром. В подошедшую опару добавьте оставшееся теплое молоко, яйцо и 1 желток, соль, ваниль, куркуму 0,5 ч. и частями высыпайте муку. Тщательно все перемешайте. Далее добавьте взбитое масло и вымешивайте тесто около 5 минут. Тесто накройте пищевой плёнкой и уберите в теплое место на 1 час. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде буквально 3 минуты, а затем измельчите. Добавьте 100 гр сухарной пудры, 50 мл молока и щепотку соли. Все перемешайте. Тесто поделите пополам. Раскатайте в пласт, выложите ореховую начинку и сформируйте будущую паску так, как показано на видео. После переложите их в формы, накройте пищевой плёнкой и уберите на 40 минут в тёплое место Сварите сироп — смешайте сахар 50 гр и 50 мл воды. Варите с момента закипания 2 минуты, после остудите. Паски смажьте смесью из яйца и молока и оставьте еще на 10-15 минут для подъема. Выпекайте в разогретой до 180 гр духовке 35-40 минут. Горячую выпечку обильно смажьте сиропом и сделайте проколы зубочисткой. Накройте сверху чашкой или полотенцем и дайте им полностью остыть.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт паски без замеса.