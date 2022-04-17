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Тесто как пух: простой рецепт праздничной паски с ореховой начинкой (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тесто как пух: простой рецепт праздничной паски с ореховой начинкой (видео) Новость обновлена 17 апреля 2022, 09:23

На праздничном столе паски всегда занимают центральное место.

Праздничная паска — это главное пасхальное угощение на столе на Светлое Христово Воскресение, и у каждой хозяйки наверняка есть свой рецепт и свои секреты приготовления праздничной выпечки. Однако это никак не мешает разнообразить свою рецептную книгу новым рецептом.

Кулинарный блогер Терещенко Алла на своей странице в Инстаграм поделилась своим рецептом пасхальной выпечки. Паска получается очень нежной и воздушной, а орехова начинка лишь добавляет пикантности.

Паска с ореховой начинкой: рецепт

Ингредиенты:

Тесто:

  • мука- 320-330гр
  • молоко — 130мл
  • дрожжи прессованные — 15гр
  • сахар — 2ст.л
  • соль- 0.5ч.л
  • ванилин — щепотка
  • яйцо — 1шт+желток — 1шт
  • сливочное масло -70гр
  • куркума — 0.5ч.л

Начинка:

  • грецкие орехи — 230гр
  • сахарная пудра — 100гр
  • молоко — 50мл
  • соль щепотка

Сироп:

  • сахар — 50гр
  • вода — 50мл

Для смазывания:

  • яйцо — 1шт
  • молоко — 1ст.л

Способ приготовления:

  1. В миске смешайте прессованные дрожжи, молоко (60 мл), сахар (2 ч.л) и 2 ч.л муки, перемешайте, накройте плёнкой и поставьте в теплое место.
  2. Сливочное масло 70 гр взбейте с оставшимся сахаром.
  3. В подошедшую опару добавьте оставшееся теплое молоко, яйцо и 1 желток, соль, ваниль, куркуму 0,5 ч. и частями высыпайте муку. Тщательно все перемешайте. Далее добавьте взбитое масло и вымешивайте тесто около 5 минут. Тесто накройте пищевой плёнкой и уберите в теплое место на 1 час.
  4. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде буквально 3 минуты, а затем измельчите. Добавьте 100 гр сухарной пудры, 50 мл молока и щепотку соли. Все перемешайте.
  5. Тесто поделите пополам. Раскатайте в пласт, выложите ореховую начинку и сформируйте будущую паску так, как показано на видео. После переложите их в формы, накройте пищевой плёнкой и уберите на 40 минут в тёплое место
  6. Сварите сироп — смешайте сахар 50 гр и 50 мл воды. Варите с момента закипания 2 минуты, после остудите.
  7. Паски смажьте смесью из яйца и молока и оставьте еще на 10-15 минут для подъема.
  8. Выпекайте в разогретой до 180 гр духовке 35-40 минут.
  9. Горячую выпечку обильно смажьте сиропом и сделайте проколы зубочисткой. Накройте сверху чашкой или полотенцем и дайте им полностью остыть.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт паски без замеса.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Пасха #Паска
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