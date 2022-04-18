Без духовки: рецепт праздничной пасхальной паски в мультиварке

Паска получится пышной и большой, хватит для всей семьи.

В современном мире практически все можно купить в магазине, так же и пасхальную выпечку, однако многие хозяйки все же остаются верны традициям и выпекают праздничные паски дома самостоятельно. Увы, но сейчас не у всех есть возможность приготовить паску в духовке, однако это не значит, что ее нельзя приготовить в мультиварке.

Блогер под ником _klymenko_ на своей странице в Инстаграм поделилась простым, но очень вкусным рецептом пасхальной выпечки — паски в мультиварке. Выпечка получается пористой, воздушной, нежной, и самое главное — легкая в приготовлении.

Паска в мультиварке: рецепт

Ингредиенты:

для теста:

650 г муки,

2 яйца и 2 яичных желтка,

250 мл молока,

100 г сливочного масла,

150 г сахара,

10 г ванильного сахара,

200 г изюма,

10 г сухих дрожжей,

щепотка соли,

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для глазури:

2 яичных белка,

100 г сахарной пудры,

0,5 ч. ложки лимонного сока.

Способ приготовления:

Разведите дрожжи в теплом (не горячем) молоке и оставьте на 20 минут до появления пенной шапочки. Добавьте в молочно-дрожжевую смесь 1 стакан муки, перемешайте, накройте салфеткой и оставьте опару на полчаса в теплом месте. Яйца и желтки разотрите с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте в опаре яичную смесь, сливочное масло и хорошенько перемешайте. Отделите 1 стакан муки, а остальную смешайте с солью, постепенно всыпайте в опару и замесите тесто. Накройте его салфеткой и оставьте подходить еще на 1 час. Изюм помойте, высушите и обваляйте в муке, чтобы он равномерно распределился в паске. Осадите поднявшееся тесто и добавьте в него изюм. Немного вымесите тесто с изюмом, накройте и оставьте подняться еще на 1 час. Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом и выберите режим "Подогрев" на 15 минут. Поместите тесто паски в чашу, закройте ее, затем выключите мультиварку и оставьте тесто на 40-60 минут, чтобы оно поднялось. Выберите режим "Выпечка" на 45 минут. И еще раз на 45 минут. Проверить паску можно деревянной палочкой. Пока выпекается паска можно приготовить глазурь. Взбейте до плотности белок с сахарной пудрой и лимонным соком. Дайте паске остыть и сверху украсьте ее глазурью.

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