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Творожная паска без дрожжей: рецепт праздничной выпечки на Пасху 2022

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Творожная паска без дрожжей: рецепт праздничной выпечки на Пасху 2022

Приготовление пасхи – обязательный атрибут празднования Христова Воскресения.

В воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда будут отмечать светлый праздник Воскресение Христово или Пасху. На праздничном столе в этот день обязательно должна быть паска, ведь это один из главных атрибутов и символов Светлой Пасхи.

Рецептов приготовления праздничной пасхальной выпечки существует большое количество, и каждая хозяйка выбирает тот вариант, который по душе ей и ее семье. "Телеграф" предлагает своим читателям еще один интересный пасхальный рецепт — творожная паска без дрожжей. Особого вкуса выпечке добавляет апельсиновая цедра. Рецепт мы подсмотрели у кулинарного блогера Терещенко Аллы в Инстаграм.

Творожная паска с апельсиновой цедрой без дрожжей: рецепт

Ингредиенты на 2 паски:

  • творог 5%-300 гр
  • масло сливочное-100 гр
  • яйца-3шт
  • мука-250 гр
  • сахар-160гр
  • ванилин-1 пакетик
  • щепотка соли
  • изюм или цукаты 100гр
  • щепотка соды
  • разрыхлитель-12гр
  • цедра лимона и апельсина по 1ч.л

Способ приготовления:

  1. Творог пробейте блендером или протрите через сито.
  2. В отдельной емкости взбейте венчиком или миксером яйца, сахар, соль, ванилин до пышной белой массы. Добавьте сливочное растопленное масло, творог, и все еще раз тщательно перемешайте до однородной консистенции. После добавьте просеянную муку, разрыхлитель, соду и снова хорошо перемешайте.
  3. Замочите изюм в апельсиновом соку на 20 минут. После сок слейте, а изюм обваляйте изюм в муке и добавьте к тесту.
  4. Еще раз все перемешайте и разложите по формам. Формы заполняйте на 3/4.
  5. Выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах 40-50 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить творожную паску без яиц. Блюдо легкое, нежное и простое в приготовлении.

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