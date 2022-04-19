Творожная паска без дрожжей: рецепт праздничной выпечки на Пасху 2022
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Приготовление пасхи – обязательный атрибут празднования Христова Воскресения.
В воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда будут отмечать светлый праздник Воскресение Христово или Пасху. На праздничном столе в этот день обязательно должна быть паска, ведь это один из главных атрибутов и символов Светлой Пасхи.
Рецептов приготовления праздничной пасхальной выпечки существует большое количество, и каждая хозяйка выбирает тот вариант, который по душе ей и ее семье. "Телеграф" предлагает своим читателям еще один интересный пасхальный рецепт — творожная паска без дрожжей. Особого вкуса выпечке добавляет апельсиновая цедра. Рецепт мы подсмотрели у кулинарного блогера Терещенко Аллы в Инстаграм.
Творожная паска с апельсиновой цедрой без дрожжей: рецепт
Ингредиенты на 2 паски:
- творог 5%-300 гр
- масло сливочное-100 гр
- яйца-3шт
- мука-250 гр
- сахар-160гр
- ванилин-1 пакетик
- щепотка соли
- изюм или цукаты 100гр
- щепотка соды
- разрыхлитель-12гр
- цедра лимона и апельсина по 1ч.л
Способ приготовления:
- Творог пробейте блендером или протрите через сито.
- В отдельной емкости взбейте венчиком или миксером яйца, сахар, соль, ванилин до пышной белой массы. Добавьте сливочное растопленное масло, творог, и все еще раз тщательно перемешайте до однородной консистенции. После добавьте просеянную муку, разрыхлитель, соду и снова хорошо перемешайте.
- Замочите изюм в апельсиновом соку на 20 минут. После сок слейте, а изюм обваляйте изюм в муке и добавьте к тесту.
- Еще раз все перемешайте и разложите по формам. Формы заполняйте на 3/4.
- Выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах 40-50 минут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить творожную паску без яиц. Блюдо легкое, нежное и простое в приготовлении.
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