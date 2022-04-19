Творожная паска без дрожжей: рецепт праздничной выпечки на Пасху 2022

Приготовление пасхи – обязательный атрибут празднования Христова Воскресения.

В воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда будут отмечать светлый праздник Воскресение Христово или Пасху. На праздничном столе в этот день обязательно должна быть паска, ведь это один из главных атрибутов и символов Светлой Пасхи.

Рецептов приготовления праздничной пасхальной выпечки существует большое количество, и каждая хозяйка выбирает тот вариант, который по душе ей и ее семье. "Телеграф" предлагает своим читателям еще один интересный пасхальный рецепт — творожная паска без дрожжей. Особого вкуса выпечке добавляет апельсиновая цедра. Рецепт мы подсмотрели у кулинарного блогера Терещенко Аллы в Инстаграм.

Творожная паска с апельсиновой цедрой без дрожжей: рецепт

Ингредиенты на 2 паски:

творог 5%-300 гр

масло сливочное-100 гр

яйца-3шт

мука-250 гр

сахар-160гр

ванилин-1 пакетик

щепотка соли

изюм или цукаты 100гр

щепотка соды

разрыхлитель-12гр

цедра лимона и апельсина по 1ч.л

Способ приготовления:

Творог пробейте блендером или протрите через сито. В отдельной емкости взбейте венчиком или миксером яйца, сахар, соль, ванилин до пышной белой массы. Добавьте сливочное растопленное масло, творог, и все еще раз тщательно перемешайте до однородной консистенции. После добавьте просеянную муку, разрыхлитель, соду и снова хорошо перемешайте. Замочите изюм в апельсиновом соку на 20 минут. После сок слейте, а изюм обваляйте изюм в муке и добавьте к тесту. Еще раз все перемешайте и разложите по формам. Формы заполняйте на 3/4. Выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах 40-50 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить творожную паску без яиц. Блюдо легкое, нежное и простое в приготовлении.