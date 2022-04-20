Быстрый рецепт творожной паски без дрожжей, которая долго не черствеет

Рецепт для тех, кто не любит возиться с дрожжевым тестом

В воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда будут отмечать светлый праздник Воскресение Христово или Пасху, а главным символом торжества являются душистые паски.

Рецептов праздничной пасхальной выпечки существует очень много, и каждая хозяйка может выбирать тот вариант, который ей по душе. Если вы не любите "иметь дело" с дрожжами и дрожжевым тестом, то этот рецепт как раз для вас. На ютуб канале кулинарного блогера Татьяны Обуховой мы посмотрели простой рецепт творожной паски без дрожжей.

Ингредиенты:

2 яйца

200г. муки

250г. творога 5%

200г. сахара

120г. сливочного масла

150г. сухофруктов и цукатов

1/2 ч.л. пищевой соды

1 ч.л. разрыхлителя

корица, ваниль, мускатный орех по вкусу

Способ приготовления

Сухофрукты подготовьте заранее: промойте их, обсушите полотенцем и нарежьте на небольшие кусочки. Как вариант их можно замочить на сутки в коньяке или роме. Взбейте яйца с сахаром в пышную массу, которая должна увеличиться в объёме в 2-3 раза и стать более светлой. Затем добавьте размягченное сливочное масло и продолжайте взбивать массу еще несколько минут до пышности. Очень важно хорошо взбить яйца и масло. Далее добавьте творог, который предварительно лучше пробить блендером для более однородной текстуры. Взбивайте массу до однородности. Муку смешайте с содой и разрыхлителем и специями, просейте и добавьте к основной массе. В конце добавьте сухофрукты и цукаты. Разделите тесто на равные части и разложите в формочки. Каждая форма должна быть заполнена тестом на 2/3. Выпекайте в разогретой до 160°С духовке 50 — 60 мин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить творожную паску без яиц. Блюдо легкое, нежное и простое в приготовлении.