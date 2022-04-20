Быстрый рецепт творожной паски без дрожжей, которая долго не черствеет
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Рецепт для тех, кто не любит возиться с дрожжевым тестом
В воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда будут отмечать светлый праздник Воскресение Христово или Пасху, а главным символом торжества являются душистые паски.
Рецептов праздничной пасхальной выпечки существует очень много, и каждая хозяйка может выбирать тот вариант, который ей по душе. Если вы не любите "иметь дело" с дрожжами и дрожжевым тестом, то этот рецепт как раз для вас. На ютуб канале кулинарного блогера Татьяны Обуховой мы посмотрели простой рецепт творожной паски без дрожжей.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200г. муки
- 250г. творога 5%
- 200г. сахара
- 120г. сливочного масла
- 150г. сухофруктов и цукатов
- 1/2 ч.л. пищевой соды
- 1 ч.л. разрыхлителя
- корица, ваниль, мускатный орех по вкусу
Способ приготовления
- Сухофрукты подготовьте заранее: промойте их, обсушите полотенцем и нарежьте на небольшие кусочки. Как вариант их можно замочить на сутки в коньяке или роме.
- Взбейте яйца с сахаром в пышную массу, которая должна увеличиться в объёме в 2-3 раза и стать более светлой. Затем добавьте размягченное сливочное масло и продолжайте взбивать массу еще несколько минут до пышности. Очень важно хорошо взбить яйца и масло.
- Далее добавьте творог, который предварительно лучше пробить блендером для более однородной текстуры. Взбивайте массу до однородности.
- Муку смешайте с содой и разрыхлителем и специями, просейте и добавьте к основной массе.
- В конце добавьте сухофрукты и цукаты.
- Разделите тесто на равные части и разложите в формочки. Каждая форма должна быть заполнена тестом на 2/3.
- Выпекайте в разогретой до 160°С духовке 50 — 60 мин.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить творожную паску без яиц. Блюдо легкое, нежное и простое в приготовлении.