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Быстрый рецепт творожной паски без дрожжей, которая долго не черствеет

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Это самый быстрый и простой рецепт праздничной паски Новость обновлена 20 апреля 2022, 08:26
Это самый быстрый и простой рецепт праздничной паски

Рецепт для тех, кто не любит возиться с дрожжевым тестом

В воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда будут отмечать светлый праздник Воскресение Христово или Пасху, а главным символом торжества являются душистые паски.

Рецептов праздничной пасхальной выпечки существует очень много, и каждая хозяйка может выбирать тот вариант, который ей по душе. Если вы не любите "иметь дело" с дрожжами и дрожжевым тестом, то этот рецепт как раз для вас. На ютуб канале кулинарного блогера Татьяны Обуховой мы посмотрели простой рецепт творожной паски без дрожжей.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 200г. муки
  • 250г. творога 5%
  • 200г. сахара
  • 120г. сливочного масла
  • 150г. сухофруктов и цукатов
  • 1/2 ч.л. пищевой соды
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • корица, ваниль, мускатный орех по вкусу

Способ приготовления

  1. Сухофрукты подготовьте заранее: промойте их, обсушите полотенцем и нарежьте на небольшие кусочки. Как вариант их можно замочить на сутки в коньяке или роме.
  2. Взбейте яйца с сахаром в пышную массу, которая должна увеличиться в объёме в 2-3 раза и стать более светлой. Затем добавьте размягченное сливочное масло и продолжайте взбивать массу еще несколько минут до пышности. Очень важно хорошо взбить яйца и масло.
  3. Далее добавьте творог, который предварительно лучше пробить блендером для более однородной текстуры. Взбивайте массу до однородности.
  4. Муку смешайте с содой и разрыхлителем и специями, просейте и добавьте к основной массе.
  5. В конце добавьте сухофрукты и цукаты.
  6. Разделите тесто на равные части и разложите в формочки. Каждая форма должна быть заполнена тестом на 2/3.
  7. Выпекайте в разогретой до 160°С духовке 50 — 60 мин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить творожную паску без яиц. Блюдо легкое, нежное и простое в приготовлении.

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