Как приготовить глазурь для пасок, которая не отваливается: простой рецепт

Такая глазурь не осыпается кусками, а больше похожа на тянучку

Какой праздничный стол на Пасху не обходится без воздушной, ароматной и такой красивой паски, украшенной белоснежной глазурью и яркой посыпкой. Однако приготовить этот праздничный десерт не так-то просто. Особенную сложность представляет собой глазурь, которая становится камнем преткновения для многих хозяек.

"Телеграф" расскажет, как приготовить глазурь на паску, которая не осыпается.

Глазурь для паски: рецепт

Рецептом глазури для пасок, которая после застывания не отваливается кусками, а больше похожа на сладкую тянучку, поделились на странице фуд-блога foody_clubs в Инстаграм.

Ингредиенты:

Сахар — 100 г

Белок — 50 г

Лимонный сок или лимонная кислота

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Способ приготовления:

Смешиваем 100 г сахара и 50 г белка на водяной бане в течение одной минуты. После этого взбиваем миксером до состояния густой сметаны. Можно добавить лимонного сока или лимонной кислоты для чуть кисловатого вкуса.

Работать с такой глазурью невероятно легко. Приятного аппетита!

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