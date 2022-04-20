Как приготовить глазурь для пасок, которая не отваливается: простой рецепт
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Такая глазурь не осыпается кусками, а больше похожа на тянучку
Какой праздничный стол на Пасху не обходится без воздушной, ароматной и такой красивой паски, украшенной белоснежной глазурью и яркой посыпкой. Однако приготовить этот праздничный десерт не так-то просто. Особенную сложность представляет собой глазурь, которая становится камнем преткновения для многих хозяек.
"Телеграф" расскажет, как приготовить глазурь на паску, которая не осыпается.
Глазурь для паски: рецепт
Рецептом глазури для пасок, которая после застывания не отваливается кусками, а больше похожа на сладкую тянучку, поделились на странице фуд-блога foody_clubs в Инстаграм.
Ингредиенты:
- Сахар — 100 г
- Белок — 50 г
- Лимонный сок или лимонная кислота
Способ приготовления:
- Смешиваем 100 г сахара и 50 г белка на водяной бане в течение одной минуты.
- После этого взбиваем миксером до состояния густой сметаны.
- Можно добавить лимонного сока или лимонной кислоты для чуть кисловатого вкуса.
Работать с такой глазурью невероятно легко. Приятного аппетита!
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