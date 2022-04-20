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Как приготовить глазурь для пасок, которая не отваливается: простой рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Глазурь для пасок получится идеальной Новость обновлена 20 апреля 2022, 10:49
Глазурь для пасок получится идеальной

Такая глазурь не осыпается кусками, а больше похожа на тянучку

Какой праздничный стол на Пасху не обходится без воздушной, ароматной и такой красивой паски, украшенной белоснежной глазурью и яркой посыпкой. Однако приготовить этот праздничный десерт не так-то просто. Особенную сложность представляет собой глазурь, которая становится камнем преткновения для многих хозяек.

"Телеграф" расскажет, как приготовить глазурь на паску, которая не осыпается.

Глазурь для паски: рецепт

Рецептом глазури для пасок, которая после застывания не отваливается кусками, а больше похожа на сладкую тянучку, поделились на странице фуд-блога foody_clubs в Инстаграм.

Ингредиенты:

  • Сахар — 100 г
  • Белок — 50 г
  • Лимонный сок или лимонная кислота

Способ приготовления:

  1. Смешиваем 100 г сахара и 50 г белка на водяной бане в течение одной минуты.
  2. После этого взбиваем миксером до состояния густой сметаны.
  3. Можно добавить лимонного сока или лимонной кислоты для чуть кисловатого вкуса.

Работать с такой глазурью невероятно легко. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить творожную паску без яиц. Блюдо легкое, нежное и простое в приготовлении.

Теги:
#Рецепт #Пасха #Паски
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