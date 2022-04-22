Не липнет и не осыпается: необычные рецепты глазури для пасок

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В воскресенье, 24 апреля, православные восточного обряда будет отмечать один из самых важный и светлый праздник церковном календаре — Христово Воскресение или Пасха. И какой же праздник без праздничной выпечки — паски, которая является одним из главных атрибутов Пасхи. А какая же паска без вкусненькой "верхушки", присыпанной различной посыпкой.

"Телеграф" делится со своими читателями парочкой вкусный и необычных рецептом глазури для пасок. Как приготовить заварную белковую и шоколадную глазури, которые не липнут и не осыпаются, мы подсмотрели у кулинарного блогера Терещенко Аллы в Инстаграм.

Запеченная глазурь (безе): рецепт

Ингредиенты:

2 яичных белка

1/3 стакана сахара или сахарной пудры

Капля лимонного сока

Способ приготовления:

Яичные белки смешайте с сахаром и каплей лимонного сока. Взбейте до устойчивых пиков около 5-7минут. Нанесите узор с помощью кондитерского мешка на теплую паску или с помощью ложки и поставьте в разогретую духовку при 200гр на 3-5 минут.

Шоколадная глазурь: рецепт

Ингредиенты:

Какао 25гр

Сахар 60гр

Ваниль щепотка

Сливочное масло 25гр

Вода 30мл

Способ приготовления:

Всё смешайте в сотейнике и доведите до кипения постоянно помешивая. Слегка остудите около 3-5 минут и нанесите ложкой на паску, и украсьте кондитерскими посыпками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить белоснежную глазурь для пасок, которая не буде липнуть к рукам.