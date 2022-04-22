Не липнет и не осыпается: необычные рецепты глазури для пасок
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В воскресенье, 24 апреля, православные восточного обряда будет отмечать один из самых важный и светлый праздник церковном календаре — Христово Воскресение или Пасха. И какой же праздник без праздничной выпечки — паски, которая является одним из главных атрибутов Пасхи. А какая же паска без вкусненькой "верхушки", присыпанной различной посыпкой.
"Телеграф" делится со своими читателями парочкой вкусный и необычных рецептом глазури для пасок. Как приготовить заварную белковую и шоколадную глазури, которые не липнут и не осыпаются, мы подсмотрели у кулинарного блогера Терещенко Аллы в Инстаграм.
Запеченная глазурь (безе): рецепт
Ингредиенты:
- 2 яичных белка
- 1/3 стакана сахара или сахарной пудры
- Капля лимонного сока
Способ приготовления:
- Яичные белки смешайте с сахаром и каплей лимонного сока. Взбейте до устойчивых пиков около 5-7минут.
- Нанесите узор с помощью кондитерского мешка на теплую паску или с помощью ложки и поставьте в разогретую духовку при 200гр на 3-5 минут.
Шоколадная глазурь: рецепт
Ингредиенты:
- Какао 25гр
- Сахар 60гр
- Ваниль щепотка
- Сливочное масло 25гр
- Вода 30мл
Способ приготовления:
- Всё смешайте в сотейнике и доведите до кипения постоянно помешивая.
- Слегка остудите около 3-5 минут и нанесите ложкой на паску, и украсьте кондитерскими посыпками.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить белоснежную глазурь для пасок, которая не буде липнуть к рукам.
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