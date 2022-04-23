10 минут и готово: рецепт воздушной, похожей на зефир, глазури для пасок

Такая глазурь не крошится, не липнет и достаточно просто готовится

Пасха – это светлый, семейный праздник, в который очень важно собираться в кругу своих родных. Отметим, что праздник переходящий, и каждый год отмечается в разную дату. В 2022-м году Пасха выпала на 24 апреля.

Традиционно каждая хозяйка выпекает праздничную пасхальную выпечку — паску, которую после нужно освятить в церкви. А чтобы выпечка была не только вкусной, но и красивой нужна белоснежная глазурь, на которую потом можно положить другие украшения.

Рецептом воздушной глазури, для которой не нужны яйца, поделилась на своей странице в Инстаграм кулинарный блогер katyamull. Такая глазурь идеально подходит для украшения куличей. Она не липнет и не осыпается при нарезании.

Глазурь без белка: рецепт

Ингредиенты:

Сахарная пудра — 200г

Вода — 6ст.л

Лимонный сок — 1ч.л

Желатин — 1ст.л

Способ приготовления:

Желатин замочите в 2 ст.л горячей воды, и дайте ему полностью раствориться. Сахарную пудру растворите в 4 ст.л воды, доведите до кипения и выключите. Влейте желатин и начинайте взбивать миксером 3 минуты, когда масса побелеет – добавьте лимонный сок, и продолжайте взбивать до стойких пиков еще 2-3 минуты. Глазурью нужно сразу украшать паски, ведь если она начнет застывать — будут комочки. Если глазурь таки застыла – можно немного ее подогреть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить белоснежную глазурь для пасок, которая не буде липнуть к рукам.