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10 минут и готово: рецепт воздушной, похожей на зефир, глазури для пасок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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10 минут и готово: рецепт воздушной, похожей на зефир, глазури для пасок Новость обновлена 23 апреля 2022, 08:33

Такая глазурь не крошится, не липнет и достаточно просто готовится

Пасха – это светлый, семейный праздник, в который очень важно собираться в кругу своих родных. Отметим, что праздник переходящий, и каждый год отмечается в разную дату. В 2022-м году Пасха выпала на 24 апреля.

Традиционно каждая хозяйка выпекает праздничную пасхальную выпечку — паску, которую после нужно освятить в церкви. А чтобы выпечка была не только вкусной, но и красивой нужна белоснежная глазурь, на которую потом можно положить другие украшения.

Рецептом воздушной глазури, для которой не нужны яйца, поделилась на своей странице в Инстаграм кулинарный блогер katyamull. Такая глазурь идеально подходит для украшения куличей. Она не липнет и не осыпается при нарезании.

Глазурь без белка: рецепт

Ингредиенты:

  • Сахарная пудра — 200г
  • Вода — 6ст.л
  • Лимонный сок — 1ч.л
  • Желатин — 1ст.л

Способ приготовления:

  1. Желатин замочите в 2 ст.л горячей воды, и дайте ему полностью раствориться.
  2. Сахарную пудру растворите в 4 ст.л воды, доведите до кипения и выключите. Влейте желатин и начинайте взбивать миксером 3 минуты, когда масса побелеет – добавьте лимонный сок, и продолжайте взбивать до стойких пиков еще 2-3 минуты.
  3. Глазурью нужно сразу украшать паски, ведь если она начнет застывать — будут комочки. Если глазурь таки застыла – можно немного ее подогреть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить белоснежную глазурь для пасок, которая не буде липнуть к рукам.

Теги:
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