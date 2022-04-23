Укр

Как итальянский Панеттоне: рецепт мягкой и воздушной паски с апельсином

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
7
Как итальянский Панеттоне: рецепт мягкой и воздушной паски с апельсином Новость обновлена 23 апреля 2022, 12:11

Паска – главный символ светлого праздника Пасхи.

В воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда отмечают светлый праздник Воскресение Христово или Пасху, главным символом которого являются пышные паски. Праздничную выпечку, вместе с другими продуктами, принято освящать в церкви.

Если вы любите экспериментировать на кухне и открывать для себя новые рецепты, то "Телеграф" предлагает вам приготовить на Пасху праздничную паску в традициях итальянского десерта Панеттоне. Рецепт мы нашли у кулинарного блогера Alina Fadeeva в Инстаграм.

"Невероятная мягкая воздушная текстура и цитрусовый аромат" — описывает рецепт блогер.

Паска а-ля "Панеттоне": рецепт

Ингредиенты:

  • 430г муки
  • 150г сахара
  • 8г ванил. сахара (пакетик)
  • 7г сухих дрожжей (живых — 25 г)
  • 150г желтков
  • 190г теплого молока
  • 30г мёда
  • 180г мягкого сливочного масла 82,5%
  • 1 апельсин
  • 1 лимон
  • 100-150г изюма/цукатов по желанию
  • 1/2ч.л. соли

Способ приготовления:

  • Соедините все сухие ингредиенты: муку, сахар, ванил.сахар, соль.
  • В другой чаше соедините теплое молоко и дрожжи, и оставьте на 10 мин, чтобы дрожжи разошлись. После добавьте желтки и мёд, и хорошо взбейте.
  • Объедите сухую и жидкую части. Добавьте мягкое сливочное масло, цедру апельсина и лимона, и замешайте тесто до однородности. Накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 3 ч.
  • После снова вымесите. При желании можно добавить в тесто изюм или цукаты.
  • Выложите тесто в формы на 1/3 от объема и оставьте в теплом месте примерно на 1-1,5ч на расстойку.
  • Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180° около 30 мин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить творожную паску без яиц. Блюдо легкое, нежное и простое в приготовлении.

Теги:
#Рецепт #Пасха #Кулич #Паска
Бойцы ВСУ защищают украинский Мариуполь
В регионах
У Зеленского объяснили, как можно спасти защитников Мариуполя
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Бойцы ВСУ защищают украинский Мариуполь
У Зеленского объяснили, как можно спасти защитников Мариуполя
Дата публикации
Категория
Война в Украине вряд ли сможет закончиться за столом переговоров
Смена риторики россии, переговоры с Украиной и ядерное оружие: аналитики США дали прогнозы
Дата публикации
Категория
Украинские защитники
Успешное контрнаступление: ВСУ отбили три населенных пункта в Харьковской области
Дата публикации
Категория
Мариуполю опять грозит опасность со стороны россиян
россия снова врет - украинская разведка о ситуации в Мариуполе
Дата публикации
Категория
Украинцы продолжают жить под обстрелами и взрывами
Война – день 59: россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, а Украина получает новые партии оружия