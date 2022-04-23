Как итальянский Панеттоне: рецепт мягкой и воздушной паски с апельсином

Паска – главный символ светлого праздника Пасхи.

В воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда отмечают светлый праздник Воскресение Христово или Пасху, главным символом которого являются пышные паски. Праздничную выпечку, вместе с другими продуктами, принято освящать в церкви.

Если вы любите экспериментировать на кухне и открывать для себя новые рецепты, то "Телеграф" предлагает вам приготовить на Пасху праздничную паску в традициях итальянского десерта Панеттоне. Рецепт мы нашли у кулинарного блогера Alina Fadeeva в Инстаграм.

"Невероятная мягкая воздушная текстура и цитрусовый аромат" — описывает рецепт блогер.

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Паска а-ля "Панеттоне": рецепт

Ингредиенты:

430г муки

150г сахара

8г ванил. сахара (пакетик)

7г сухих дрожжей (живых — 25 г)

150г желтков

190г теплого молока

30г мёда

180г мягкого сливочного масла 82,5%

1 апельсин

1 лимон

100-150г изюма/цукатов по желанию

1/2ч.л. соли

Способ приготовления:

Соедините все сухие ингредиенты: муку, сахар, ванил.сахар, соль.

В другой чаше соедините теплое молоко и дрожжи, и оставьте на 10 мин, чтобы дрожжи разошлись. После добавьте желтки и мёд, и хорошо взбейте.

Объедите сухую и жидкую части. Добавьте мягкое сливочное масло, цедру апельсина и лимона, и замешайте тесто до однородности. Накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 3 ч.

После снова вымесите. При желании можно добавить в тесто изюм или цукаты.

Выложите тесто в формы на 1/3 от объема и оставьте в теплом месте примерно на 1-1,5ч на расстойку.

Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180° около 30 мин.

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