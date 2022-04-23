Как приготовить паску в кружке всего за 5 минут: простейший рецепт

Это самый просто рецепт паски, который в когда-либо пробовали

Без такого блюда как паска не обходится, конечно же, не один праздничный Пасхальный стол. Однако испечь классическую паску — занятие довольно трудоемкое. В случае, если вы не готовы потратить целый день на приготовление праздничной выпечки, рекомендуем попробовать рецепт быстрой паски в микроволновке за 5 минут.

Рецепт паски в микроволновке

Ингредиенты:

яйцо 1шт

мука 3 ст.л с горкой

масло 2 ст.л

молоко 2 ст.л

сахар 1-1,5 ст.л

разрыхлитель 0,5 ч.л

цукаты или изюм

Для глазури:

белок яйца (половина)

сахарная пудра 50 гр

лимонная кислота щепотка (не обязательно)

Способ приготовления:

Все ингредиенты хорошо смешать и поставить в микроволновку на среднюю мощность на 3 минуты. Затем поставьте на функцию гриль еще на 1 минуту, чтобы паска подрумянилась. Взбивайте все ингредиенты для глазури в течение 5 минут и аккуратно нанесите на паску с помощью кисточки. По желанию украсьте посыпкой или маршмеллоу.

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