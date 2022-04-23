Как приготовить паску в кружке всего за 5 минут: простейший рецепт
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Это самый просто рецепт паски, который в когда-либо пробовали
Без такого блюда как паска не обходится, конечно же, не один праздничный Пасхальный стол. Однако испечь классическую паску — занятие довольно трудоемкое. В случае, если вы не готовы потратить целый день на приготовление праздничной выпечки, рекомендуем попробовать рецепт быстрой паски в микроволновке за 5 минут.
Рецепт паски в микроволновке
Ингредиенты:
- яйцо 1шт
- мука 3 ст.л с горкой
- масло 2 ст.л
- молоко 2 ст.л
- сахар 1-1,5 ст.л
- разрыхлитель 0,5 ч.л
- цукаты или изюм
Для глазури:
- белок яйца (половина)
- сахарная пудра 50 гр
- лимонная кислота щепотка (не обязательно)
Способ приготовления:
- Все ингредиенты хорошо смешать и поставить в микроволновку на среднюю мощность на 3 минуты.
- Затем поставьте на функцию гриль еще на 1 минуту, чтобы паска подрумянилась.
- Взбивайте все ингредиенты для глазури в течение 5 минут и аккуратно нанесите на паску с помощью кисточки.
- По желанию украсьте посыпкой или маршмеллоу.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт быстрой и простой паски без замеса.
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