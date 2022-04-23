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Как приготовить паску в кружке всего за 5 минут: простейший рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Приготовьте паску по необычному рецепту Новость обновлена 23 апреля 2022, 12:58
Приготовьте паску по необычному рецепту

Это самый просто рецепт паски, который в когда-либо пробовали

Без такого блюда как паска не обходится, конечно же, не один праздничный Пасхальный стол. Однако испечь классическую паску — занятие довольно трудоемкое. В случае, если вы не готовы потратить целый день на приготовление праздничной выпечки, рекомендуем попробовать рецепт быстрой паски в микроволновке за 5 минут.

Рецепт паски в микроволновке

Ингредиенты:

  • яйцо 1шт
  • мука 3 ст.л с горкой
  • масло 2 ст.л
  • молоко 2 ст.л
  • сахар 1-1,5 ст.л
  • разрыхлитель 0,5 ч.л
  • цукаты или изюм

Для глазури:

  • белок яйца (половина)
  • сахарная пудра 50 гр
  • лимонная кислота щепотка (не обязательно)

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты хорошо смешать и поставить в микроволновку на среднюю мощность на 3 минуты.
  2. Затем поставьте на функцию гриль еще на 1 минуту, чтобы паска подрумянилась.
  3. Взбивайте все ингредиенты для глазури в течение 5 минут и аккуратно нанесите на паску с помощью кисточки.
  4. По желанию украсьте посыпкой или маршмеллоу.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт быстрой и простой паски без замеса.

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#Пасха #Паска
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