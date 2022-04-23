Паска на скорую руку: быстрый рецепт к празднику

Процесс приготовления, который наполнит ваш дом невероятными ароматами выпечки очень быстро

Многие считают, что приготовить паску на Пасху – это очень сложно и дорого, ведь для этого нужно много ингредиентов, а приготовление обычно занимает много времени. Но способ быстро "сварганить" вкусную паску есть! Попробуйте простой и быстрый рецепт, представленный в нашем материале.

Рецептом паски, которая не крошится и не рассыпается, поделились на edinstvennaya.ua.

Ингредиенты:

1 пакет сухих дрожжей

5 яиц

Мука

200 гр. сливочного масла

1 стакан сливок

1/3 стакана сахара

Цедра одного лимона

Приготовление:

Дрожжи разотрите с сахаром, разведите теплыми сливками. Добавьте остальные продукты. Муки возьмите на глазок, чтобы тесто получилось эластичным и не прилипало к рукам. Тесто тщательно вымешайте, вылейте в форму. Не забудьте, что форму нужно наполнять на 2/3. Также не забывайте, что форму нужно смазать маслом и посыпать сухарями. Когда тесто поднимется, поставьте в разогретую духовку и выпекайте 30 минут при 180 градусах. Когда паска испечется, остудите и покройте глазурью. Для глазури растопите сахар на сковородке в течение 3-4 минут. Остудите карамель, поставьте ее в емкость с холодной водой. Слегка остудите и взбейте блендером до белого цвета. Украсьте ее по желанию.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт паски в микроволновке на 5 минут.