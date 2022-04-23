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Паска на скорую руку: быстрый рецепт к празднику

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Паска на Пасху-2022 - простой рецепт Новость обновлена 23 апреля 2022, 21:13
Паска на Пасху-2022 - простой рецепт

Процесс приготовления, который наполнит ваш дом невероятными ароматами выпечки очень быстро

Многие считают, что приготовить паску на Пасху – это очень сложно и дорого, ведь для этого нужно много ингредиентов, а приготовление обычно занимает много времени. Но способ быстро "сварганить" вкусную паску есть! Попробуйте простой и быстрый рецепт, представленный в нашем материале.

Рецептом паски, которая не крошится и не рассыпается, поделились на edinstvennaya.ua.

Ингредиенты:

  • 1 пакет сухих дрожжей
  • 5 яиц
  • Мука
  • 200 гр. сливочного масла
  • 1 стакан сливок
  • 1/3 стакана сахара
  • Цедра одного лимона

Приготовление:

  1. Дрожжи разотрите с сахаром, разведите теплыми сливками. Добавьте остальные продукты.
  2. Муки возьмите на глазок, чтобы тесто получилось эластичным и не прилипало к рукам.
  3. Тесто тщательно вымешайте, вылейте в форму. Не забудьте, что форму нужно наполнять на 2/3. Также не забывайте, что форму нужно смазать маслом и посыпать сухарями.
  4. Когда тесто поднимется, поставьте в разогретую духовку и выпекайте 30 минут при 180 градусах.
  5. Когда паска испечется, остудите и покройте глазурью.
  6. Для глазури растопите сахар на сковородке в течение 3-4 минут.
  7. Остудите карамель, поставьте ее в емкость с холодной водой. Слегка остудите и взбейте блендером до белого цвета.
  8. Украсьте ее по желанию.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт паски в микроволновке на 5 минут.

Теги:
#Рецепты #Пасха #Паски
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