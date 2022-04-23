Паска на скорую руку: быстрый рецепт к празднику
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Процесс приготовления, который наполнит ваш дом невероятными ароматами выпечки очень быстро
Многие считают, что приготовить паску на Пасху – это очень сложно и дорого, ведь для этого нужно много ингредиентов, а приготовление обычно занимает много времени. Но способ быстро "сварганить" вкусную паску есть! Попробуйте простой и быстрый рецепт, представленный в нашем материале.
Рецептом паски, которая не крошится и не рассыпается, поделились на edinstvennaya.ua.
Ингредиенты:
- 1 пакет сухих дрожжей
- 5 яиц
- Мука
- 200 гр. сливочного масла
- 1 стакан сливок
- 1/3 стакана сахара
- Цедра одного лимона
Приготовление:
- Дрожжи разотрите с сахаром, разведите теплыми сливками. Добавьте остальные продукты.
- Муки возьмите на глазок, чтобы тесто получилось эластичным и не прилипало к рукам.
- Тесто тщательно вымешайте, вылейте в форму. Не забудьте, что форму нужно наполнять на 2/3. Также не забывайте, что форму нужно смазать маслом и посыпать сухарями.
- Когда тесто поднимется, поставьте в разогретую духовку и выпекайте 30 минут при 180 градусах.
- Когда паска испечется, остудите и покройте глазурью.
- Для глазури растопите сахар на сковородке в течение 3-4 минут.
- Остудите карамель, поставьте ее в емкость с холодной водой. Слегка остудите и взбейте блендером до белого цвета.
- Украсьте ее по желанию.
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