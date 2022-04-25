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Что приготовить из оставшихся после праздника пасок: рецепт ленивого бисквита к чаю

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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"Утилизируем" паски Новость обновлена 25 апреля 2022, 18:13
"Утилизируем" паски

Вкусная идея для оставшейся после светлого праздника пасхальной паски

Перед Пасхой все ищут рецепты пасок, а после праздника — способы "утилизации" излишков этих сдобных изделий. Один из самых эффектных способов полезного применения вчерашнего кулича – бисквитный торт для ленивых.

Для приготовления десерта достаточно освежить имеющуюся паску пропиткой и влажным сметанным или сливочным кремом.

Ингредиенты:

  • Паска
  • Сливки — до 500 мл
  • Сахар — 100 грамм
  • Фруктовый сироп

Приготовление:

  1. Разрезаем паску на сегменты (не толстые, максимум 1 см) и выкладываем ими дно формы.
  2. Пропитываем частью фруктового сиропа, прослаиваем кремом из взбитых сливок или маскарпоне с сахаром, затем снова выкладываем слой из пасок, пропитываем их сиропом, сверху снова выкладываем крем.
  3. Чтобы коржи из пасок хорошенько пропитались, этому тортику надо постоять часов 6 в холодильнике (минимум 40 минут).
  4. Десерт можно украсить порезанными свежими или консервированными фруктами.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт паски в микроволновке на 5 минут.

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#Рецепты #Каравай
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