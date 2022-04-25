Что приготовить из оставшихся после праздника пасок: рецепт ленивого бисквита к чаю
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Вкусная идея для оставшейся после светлого праздника пасхальной паски
Перед Пасхой все ищут рецепты пасок, а после праздника — способы "утилизации" излишков этих сдобных изделий. Один из самых эффектных способов полезного применения вчерашнего кулича – бисквитный торт для ленивых.
Для приготовления десерта достаточно освежить имеющуюся паску пропиткой и влажным сметанным или сливочным кремом.
Ингредиенты:
- Паска
- Сливки — до 500 мл
- Сахар — 100 грамм
- Фруктовый сироп
Приготовление:
- Разрезаем паску на сегменты (не толстые, максимум 1 см) и выкладываем ими дно формы.
- Пропитываем частью фруктового сиропа, прослаиваем кремом из взбитых сливок или маскарпоне с сахаром, затем снова выкладываем слой из пасок, пропитываем их сиропом, сверху снова выкладываем крем.
- Чтобы коржи из пасок хорошенько пропитались, этому тортику надо постоять часов 6 в холодильнике (минимум 40 минут).
- Десерт можно украсить порезанными свежими или консервированными фруктами.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт паски в микроволновке на 5 минут.
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