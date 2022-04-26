Что приготовить из вареных яиц на завтрак: рецепт салата в лаваше

Пасхальные яйца — в дело

Многие любят красить и украшать, расписывать яйца на Пасху, но мало кто любит есть вареные яйца сами по себе. Но куда же их девать?

На этот случай "Телеграф" подобрал для читателей интересный и несложный рецепт яичного салата в лаваше, который можно приготовить на завтрак или в качестве перекуса.

Ингредиенты:

6 вареных яиц

3 ст. л. майонеза

2½ ч. л. горчицы

¼ ч. л. паприки

¼ ч. л. соли

черный перец — по вкусу

2 ст. л. мелко нарезанного лука

1 ст. л. мелко нарезанного зеленого лука

4 лаваша (порезать пополам)

4 полоски бекона

250 г латука

½ порезанного кружками огурца

Приготовление:

Нарезаем вареные яйца. Смешиваем майонез, горчицу, паприку, соль и перец. Добавляем туда же зеленый и репчатый лук. Вмешиваем порезанные яйца в смесь. Жарим бекон до хрустящей корочки. Заворачиваем в лаваш яйца, бекон, огурец и латук. Готово, приятного аппетита!

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