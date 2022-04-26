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Что приготовить из вареных яиц на завтрак: рецепт салата в лаваше

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Яичный салат в лаваше
Яичный салат в лаваше

Пасхальные яйца — в дело

Многие любят красить и украшать, расписывать яйца на Пасху, но мало кто любит есть вареные яйца сами по себе. Но куда же их девать?

На этот случай "Телеграф" подобрал для читателей интересный и несложный рецепт яичного салата в лаваше, который можно приготовить на завтрак или в качестве перекуса.

Ингредиенты:

  • 6 вареных яиц
  • 3 ст. л. майонеза
  • 2½ ч. л. горчицы
  • ¼ ч. л. паприки
  • ¼ ч. л. соли
  • черный перец — по вкусу
  • 2 ст. л. мелко нарезанного лука
  • 1 ст. л. мелко нарезанного зеленого лука
  • 4 лаваша (порезать пополам)
  • 4 полоски бекона
  • 250 г латука
  • ½ порезанного кружками огурца

Приготовление:

  1. Нарезаем вареные яйца.
  2. Смешиваем майонез, горчицу, паприку, соль и перец. Добавляем туда же зеленый и репчатый лук.
  3. Вмешиваем порезанные яйца в смесь.
  4. Жарим бекон до хрустящей корочки.
  5. Заворачиваем в лаваш яйца, бекон, огурец и латук. Готово, приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" писал, как можно достичь мраморного эффекта при покраске яиц при помощи луковой шелухи и обычной медицинской зеленки.

Теги:
#Рецепты #Яйца
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