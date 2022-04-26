Что приготовить из вареных яиц на завтрак: рецепт салата в лаваше
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Пасхальные яйца — в дело
Многие любят красить и украшать, расписывать яйца на Пасху, но мало кто любит есть вареные яйца сами по себе. Но куда же их девать?
На этот случай "Телеграф" подобрал для читателей интересный и несложный рецепт яичного салата в лаваше, который можно приготовить на завтрак или в качестве перекуса.
Ингредиенты:
- 6 вареных яиц
- 3 ст. л. майонеза
- 2½ ч. л. горчицы
- ¼ ч. л. паприки
- ¼ ч. л. соли
- черный перец — по вкусу
- 2 ст. л. мелко нарезанного лука
- 1 ст. л. мелко нарезанного зеленого лука
- 4 лаваша (порезать пополам)
- 4 полоски бекона
- 250 г латука
- ½ порезанного кружками огурца
Приготовление:
- Нарезаем вареные яйца.
- Смешиваем майонез, горчицу, паприку, соль и перец. Добавляем туда же зеленый и репчатый лук.
- Вмешиваем порезанные яйца в смесь.
- Жарим бекон до хрустящей корочки.
- Заворачиваем в лаваш яйца, бекон, огурец и латук. Готово, приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" писал, как можно достичь мраморного эффекта при покраске яиц при помощи луковой шелухи и обычной медицинской зеленки.
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