Нужна только духовка: рецепт шашлыка, который можно готовить в любую погоду
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Чтобы приготовить вкусный шашлык, необязательно идти на природу
Совсем скоро будет в разгаре "шашлычный" сезон, и многие украинцы отправятся на пикники, чтобы отдохнуть и пожарить шашлык. Однако во время войны, которую на территории Украины развязала россия, лучше пока воздержаться от такой идеи. Однако не стоит расстраиваться, ведь шашлыку на природе есть отличная альтернатива — шашлык в духовке.
Рецептом приготовления шашлыка в духовке поделилась блогер под ником annyshka_and_maslo на своей странице в Instagram.
Шашлык в духовке: рецепт
Ингредиенты:
- вырезка из свинины
- специи к шашлыку, мясу, свинине
- лук – 4 больших на 2 кг
- масло – 2 ст.л
Способ приготовления:
- Мясо нарежьте средними кусками. Стоит отметить, что мелко резать не стоит, ведь тогда оно будет сухим.
- Лук нарежьте кубиками и немного поддавите его толкучкой для картофеля.
- Масло смешайте со специями.
- Смешайте все вместе и отправьте на ночь в холодильник.
- Пожарьте мясо на среднем огне до корочки, желательно, без лука из маринада. Когда появилась румяная корочка – выложите мясо на противень (лучше на фольгу) и сверху положите лук из маринада.
- Накройте противень фольгой и отправьте на 30-40 мин в духовку.
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