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Нужна только духовка: рецепт шашлыка, который можно готовить в любую погоду

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Нужна только духовка: рецепт шашлыка, который можно готовить в любую погоду

Чтобы приготовить вкусный шашлык, необязательно идти на природу

Совсем скоро будет в разгаре "шашлычный" сезон, и многие украинцы отправятся на пикники, чтобы отдохнуть и пожарить шашлык. Однако во время войны, которую на территории Украины развязала россия, лучше пока воздержаться от такой идеи. Однако не стоит расстраиваться, ведь шашлыку на природе есть отличная альтернатива — шашлык в духовке.

Рецептом приготовления шашлыка в духовке поделилась блогер под ником annyshka_and_maslo на своей странице в Instagram.

Шашлык в духовке: рецепт

Ингредиенты:

  • вырезка из свинины
  • специи к шашлыку, мясу, свинине
  • лук – 4 больших на 2 кг
  • масло – 2 ст.л

Способ приготовления:

  1. Мясо нарежьте средними кусками. Стоит отметить, что мелко резать не стоит, ведь тогда оно будет сухим.
  2. Лук нарежьте кубиками и немного поддавите его толкучкой для картофеля.
  3. Масло смешайте со специями.
  4. Смешайте все вместе и отправьте на ночь в холодильник.
  5. Пожарьте мясо на среднем огне до корочки, желательно, без лука из маринада. Когда появилась румяная корочка – выложите мясо на противень (лучше на фольгу) и сверху положите лук из маринада.
  6. Накройте противень фольгой и отправьте на 30-40 мин в духовку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых опасных маринадах для шашлыка, которые лучше не использовать. Такие маринады могут навредить вашему здоровью.

Теги:
#Рецепт #Шашлык #Духовка
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