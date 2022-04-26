Нужна только духовка: рецепт шашлыка, который можно готовить в любую погоду

Чтобы приготовить вкусный шашлык, необязательно идти на природу

Совсем скоро будет в разгаре "шашлычный" сезон, и многие украинцы отправятся на пикники, чтобы отдохнуть и пожарить шашлык. Однако во время войны, которую на территории Украины развязала россия, лучше пока воздержаться от такой идеи. Однако не стоит расстраиваться, ведь шашлыку на природе есть отличная альтернатива — шашлык в духовке.

Рецептом приготовления шашлыка в духовке поделилась блогер под ником annyshka_and_maslo на своей странице в Instagram.

Шашлык в духовке: рецепт

Ингредиенты:

вырезка из свинины

специи к шашлыку, мясу, свинине

лук – 4 больших на 2 кг

масло – 2 ст.л

Способ приготовления:

Мясо нарежьте средними кусками. Стоит отметить, что мелко резать не стоит, ведь тогда оно будет сухим. Лук нарежьте кубиками и немного поддавите его толкучкой для картофеля. Масло смешайте со специями. Смешайте все вместе и отправьте на ночь в холодильник. Пожарьте мясо на среднем огне до корочки, желательно, без лука из маринада. Когда появилась румяная корочка – выложите мясо на противень (лучше на фольгу) и сверху положите лук из маринада. Накройте противень фольгой и отправьте на 30-40 мин в духовку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых опасных маринадах для шашлыка, которые лучше не использовать. Такие маринады могут навредить вашему здоровью.