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Украинская классика: как сделать ароматную намазку из сала и зелени

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Закуску из сала любят многие украинцы Новость обновлена 26 апреля 2022, 14:10
Закуску из сала любят многие украинцы

Такая закуска долго хранится и остается свежей

Закуска на основе сала — это традиционное блюдо украинской кухни. Она станет для вас отличным перекусом, если просто сало, засоленное по классическому рецепту, уже надоело.

Рецепт ароматной чесночной намазки опубликовал сайт cookpad.com.

Бутербродная намазка из сала, чеснока с зеленью укропа, петрушки: рецепт

Ингредиенты:

  • 300 гр. сало свежее
  • 0,5 шт. головка чеснока
  • по вкусу соль, перец, кориандр, зелень

Способ приготовления:

  1. Снимите из куска сала шкурку. Нарежьте средними брусочками.
  2. Пропустите подготовленное сало через мясорубку. Должна получиться мягкая однородная паста.
  3. Добавьте пропущенный через пресс чеснок. Перемешайте и попробуйте, достаточно ли чеснока по вашему вкусу.
  4. Посолите, поперчите и киньте щепотку молотого кориандра.
  5. Мелко нарежьте укроп и зеленый лук. Всё хорошенько перемешайте.
  6. Накройте контейнер крышкой и поставьте на 3 часа в холодильник, чтобы паста стала более эластичной и пропитанной.

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#Рецепт #Сало
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