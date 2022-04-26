Что вкусного приготовить с простой свеклой: простейший рецепт салата за 10 минут (видео)

Если вы думаете, какой интересный овощной салат приготовить, то держите – салат с запеченной свеклой

На первый взгляд приготовление подобного салата является очень простым, но сочетание простых ингредиентов способно создать действительно замечательный вкус. Нужно только время, чтобы запечь свеклу, все остальное займет не больше 10 минут.

Рецептом вкусного и полезного салата с запеченной свеклой поделился украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

2 свеклы

75 г кураги

2 ст. л. йогурта

10 веточек петрушки

50 г грецких орехов

2 ст. л. тыквенных семян

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Включите духовой шкаф разогреваться до температуры 180 градусов. Тщательно помойте 2 свеклы и выложите в форму для запекания. Поставьте в разогретую духовку на 1,5-2 часа в зависимости от размера. Готовую свеклу дайте остыть и порежьте кусочками по желанию: соломкой, кубиками или тонкими слайсами. Шкурку можно не очищать. Измельчите ножом зелень 10 веточек петрушки. Порежьте небольшими дольками 75 г кураги и 50 г грецких орехов. Выложите в миску свеклу, добавьте петрушку, орехи и курагу. Посыпать 2 ст. л. тыквенных семян. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте 2 ст. л. йогурт для заправки. Перемешайте салат.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт яичного салата и лаваша.