Вкуснейший куриный шашлык всего за 15 минут: простой рецепт
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Таким шашлыком можно порадовать себя в любой день, не выезжая на природу.
Увы, но во время войны, когда постоянно звучат воздушные тревоги, особо на пикник не сходишь, да и пока лучше от этой идеи отказаться. Однако впереди майские праздники и "шашлычный" сезон, во время которых очень хочется выбраться на природу и посидеть с друзьями. Что же делать в такой ситуации.
Отличной альтернативой шашлыка на мангале является шашлык в духовке, который легко приготовить дома. Рецептом ароматного куриного мяса поделилась кулинарный блогер под ником natalia_cooking на своей странице в Инстаграм.
Шашлык в духовке: рецепт
Ингредиенты:
- Куриное филе
- Деревянные шпажки
Маринад:
- Лук
- Кориандр
- Паприка
- Сушеный чеснок
- Черный молотый перец
- Соль
- Сок лимона
- Оливковое или подсолнечное масло
- Гранатовый сок
Способ приготовления:
- Мясо нарежьте на крупные кусочки. А шпажки замочите в кипятке примерно за пол часа до отправки в духовку.
- Лук натрите на терке.
- Все ингредиенты перемешайте и оставьте на некоторое время промариноваться.
- Мясо нужно нанизать на шпажки и сложить в форму, предварительно налив в неё немного воды.
- Отправьте мясо в заранее разогретую до 200градусов духовку минут на 15. Когда подрумянится 1 сторона перекрутите шпажку на другую сторону. Через 15 минут шашлык готов.
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых опасных маринадах для шашлыка, которые лучше не использовать. Такие маринады могут навредить вашему здоровью.
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