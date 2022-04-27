Вкуснейший куриный шашлык всего за 15 минут: простой рецепт

Таким шашлыком можно порадовать себя в любой день, не выезжая на природу.

Увы, но во время войны, когда постоянно звучат воздушные тревоги, особо на пикник не сходишь, да и пока лучше от этой идеи отказаться. Однако впереди майские праздники и "шашлычный" сезон, во время которых очень хочется выбраться на природу и посидеть с друзьями. Что же делать в такой ситуации.

Отличной альтернативой шашлыка на мангале является шашлык в духовке, который легко приготовить дома. Рецептом ароматного куриного мяса поделилась кулинарный блогер под ником natalia_cooking на своей странице в Инстаграм.

Шашлык в духовке: рецепт

Ингредиенты:

Куриное филе

Деревянные шпажки

Маринад:

Лук

Кориандр

Паприка

Сушеный чеснок

Черный молотый перец

Соль

Сок лимона

Оливковое или подсолнечное масло

Гранатовый сок

Способ приготовления:

Мясо нарежьте на крупные кусочки. А шпажки замочите в кипятке примерно за пол часа до отправки в духовку. Лук натрите на терке. Все ингредиенты перемешайте и оставьте на некоторое время промариноваться. Мясо нужно нанизать на шпажки и сложить в форму, предварительно налив в неё немного воды. Отправьте мясо в заранее разогретую до 200градусов духовку минут на 15. Когда подрумянится 1 сторона перекрутите шпажку на другую сторону. Через 15 минут шашлык готов.

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