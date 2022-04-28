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Мягкой будет даже шкурка: как быстро засолить вкуснейшее сало-"пятиминутку"

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Сало-"пятиминутка" по простейшему рецепту Новость обновлена 28 апреля 2022, 14:10
Сало-"пятиминутка" по простейшему рецепту

Это сало буквально тает во рту

Медики считают, что сало — очень полезный продукт, который чрезвычайно важно употреблять. В нем содержится масса полезных жиров, поэтому важно регулярно его употреблять. Кроме того, приготовить соленое сало очень просто и сделать это можно буквально в считанные минуты.

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Рецепт сала "Пятиминутка"

  • Ингредиенты:
  • свиной грудинки — 1 кг
  • воды — 1 л
  • чеснока — 1 головка
  • лавровых листьев — 5 шт
  • соли — 4 ст. л.
  • черный перец молотый и горошком — по вкусу
  • красный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Поставьте на огонь воду, добавьте соль, лавровый лист и перец горошком. Перемешайте до растворения соли и опустите кусочки сала, пишет receptov.one.
  2. Накройте сало крышкой и доведите до кипения. Снимите пену и снова накрыв крышкой, проварите пять минут.
  3. Снимите с огня и выдавите чеснок прямо в бульон. Затем накройте крышкой и остудите. Поставьте в холодильник прямо в бульоне на 2-е суток. По истечении этого времени достаньте сало из бульона, просушите полотенцем и натрите смесью перцев

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и вкусно засолить сало и зачем нужно использовать при этом сахар.

Теги:
#Рецепт #Сало
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