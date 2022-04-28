Мягкой будет даже шкурка: как быстро засолить вкуснейшее сало-"пятиминутку"

Это сало буквально тает во рту

Медики считают, что сало — очень полезный продукт, который чрезвычайно важно употреблять. В нем содержится масса полезных жиров, поэтому важно регулярно его употреблять. Кроме того, приготовить соленое сало очень просто и сделать это можно буквально в считанные минуты.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Рецепт сала "Пятиминутка"

Ингредиенты:

свиной грудинки — 1 кг

воды — 1 л

чеснока — 1 головка

лавровых листьев — 5 шт

соли — 4 ст. л.

черный перец молотый и горошком — по вкусу

красный молотый перец — по вкусу

Читайте также: Категория Рецепты Вкуснейший куриный шашлык всего за 15 минут: простой рецепт Таким шашлыком можно порадовать себя в любой день, не выезжая на природу.

Способ приготовления:

Поставьте на огонь воду, добавьте соль, лавровый лист и перец горошком. Перемешайте до растворения соли и опустите кусочки сала, пишет receptov.one. Накройте сало крышкой и доведите до кипения. Снимите пену и снова накрыв крышкой, проварите пять минут. Снимите с огня и выдавите чеснок прямо в бульон. Затем накройте крышкой и остудите. Поставьте в холодильник прямо в бульоне на 2-е суток. По истечении этого времени достаньте сало из бульона, просушите полотенцем и натрите смесью перцев

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и вкусно засолить сало и зачем нужно использовать при этом сахар.