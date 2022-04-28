Мягкой будет даже шкурка: как быстро засолить вкуснейшее сало-"пятиминутку"
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Это сало буквально тает во рту
Медики считают, что сало — очень полезный продукт, который чрезвычайно важно употреблять. В нем содержится масса полезных жиров, поэтому важно регулярно его употреблять. Кроме того, приготовить соленое сало очень просто и сделать это можно буквально в считанные минуты.
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Рецепт сала "Пятиминутка"
- Ингредиенты:
- свиной грудинки — 1 кг
- воды — 1 л
- чеснока — 1 головка
- лавровых листьев — 5 шт
- соли — 4 ст. л.
- черный перец молотый и горошком — по вкусу
- красный молотый перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Поставьте на огонь воду, добавьте соль, лавровый лист и перец горошком. Перемешайте до растворения соли и опустите кусочки сала, пишет receptov.one.
- Накройте сало крышкой и доведите до кипения. Снимите пену и снова накрыв крышкой, проварите пять минут.
- Снимите с огня и выдавите чеснок прямо в бульон. Затем накройте крышкой и остудите. Поставьте в холодильник прямо в бульоне на 2-е суток. По истечении этого времени достаньте сало из бульона, просушите полотенцем и натрите смесью перцев
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и вкусно засолить сало и зачем нужно использовать при этом сахар.
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