Топ-5 рецептов маринадов для шашлыка, проверенных годами

Чтобы шашлыки были вкусными — нужен отменный маринад

Впереди майские праздники и "шашлычный" сезон, во время которых очень хочется выбраться на природу и посидеть с друзьями. Несмотря на войну, многие украинцы все равно отправятся на пикники, или устроят "посиделки" на дачах за городом.

Мы уже рассказывали об альтернативе шашлыка на мангале — шашлык в духовке, но если вы все же решились пойти на природу, то "Телеграф" собрал для вас топ лучших маринадов для мяса. Рецепты мы подсмотрели на странице кулинарного блогера под ником nepekari_glutenfree в Инстаграм.

Топ-5 маринадов для шашлыка

Соевый маринад

5 ст.л. соевого соуса без глютена,

3 головки репчатого лука,

2-3 зубчика чеснока,

4-5 ст. л. лимонного сока,

2 ст.л. сиропа топинамбура,

зелень и специи по вкусу.

Пряный маринад

3 головки репчатого лука,

50 мл растительного масла,

1/2 ч.л. куркумы,

1/2 ч.л. порошка паприки,

1/2 ч.л. порошка томатов,

1/2 ч.л. соли,

1/2 ч.л. прованских трав.

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Лимонный маринад

цедра и сок 1 лимона,

3 головки репчатого лука,

1/2 ч.л. соли,

зелень и специи по вкусу.

Томатный маринад

400 мл натурального томатного сока,

3 головки репчатого лука,

2-3 зубчика чеснока,

1/2 ч.л. соли,

зелень и специи по вкусу.

Маринад из киви:

2 очищенных и натертых на крупной терке киви,

3 головки репчатого лука,

1/2 ч.л. соли,

зелень и специи по вкусу.

Способ приготовления:

Лук нарежьте крупными кольцами, чеснок измельчите ножом. Все ингредиенты смешайте и погрузите в маринад мясо. Отметим, что шашлыки можно делать из любого мяса. В маринаде держите 1-3 часа при комнатной температуре и потом 5-8 ч в холодильнике.

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