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Топ-5 рецептов маринадов для шашлыка, проверенных годами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Топ-5 рецептов маринадов для шашлыка, проверенных годами Новость обновлена 29 апреля 2022, 13:37

Чтобы шашлыки были вкусными — нужен отменный маринад

Впереди майские праздники и "шашлычный" сезон, во время которых очень хочется выбраться на природу и посидеть с друзьями. Несмотря на войну, многие украинцы все равно отправятся на пикники, или устроят "посиделки" на дачах за городом.

Мы уже рассказывали об альтернативе шашлыка на мангале — шашлык в духовке, но если вы все же решились пойти на природу, то "Телеграф" собрал для вас топ лучших маринадов для мяса. Рецепты мы подсмотрели на странице кулинарного блогера под ником nepekari_glutenfree в Инстаграм.

Топ-5 маринадов для шашлыка

Соевый маринад

  • 5 ст.л. соевого соуса без глютена,
  • 3 головки репчатого лука,
  • 2-3 зубчика чеснока,
  • 4-5 ст. л. лимонного сока,
  • 2 ст.л. сиропа топинамбура,
  • зелень и специи по вкусу.

Пряный маринад

  • 3 головки репчатого лука,
  • 50 мл растительного масла,
  • 1/2 ч.л. куркумы,
  • 1/2 ч.л. порошка паприки,
  • 1/2 ч.л. порошка томатов,
  • 1/2 ч.л. соли,
  • 1/2 ч.л. прованских трав.

Лимонный маринад

  • цедра и сок 1 лимона,
  • 3 головки репчатого лука,
  • 1/2 ч.л. соли,
  • зелень и специи по вкусу.

Томатный маринад

  • 400 мл натурального томатного сока,
  • 3 головки репчатого лука,
  • 2-3 зубчика чеснока,
  • 1/2 ч.л. соли,
  • зелень и специи по вкусу.

Маринад из киви:

  • 2 очищенных и натертых на крупной терке киви,
  • 3 головки репчатого лука,
  • 1/2 ч.л. соли,
  • зелень и специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук нарежьте крупными кольцами, чеснок измельчите ножом. Все ингредиенты смешайте и погрузите в маринад мясо. Отметим, что шашлыки можно делать из любого мяса.
  2. В маринаде держите 1-3 часа при комнатной температуре и потом 5-8 ч в холодильнике.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых опасных маринадах для шашлыка, которые лучше не использовать. Такие маринады могут навредить вашему здоровью.

Теги:
#Рецепт #Шашлык #Шашлыки #Маринад #Маринады #маринад для шашлыка
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