Топ-5 рецептов маринадов для шашлыка, проверенных годами
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Чтобы шашлыки были вкусными — нужен отменный маринад
Впереди майские праздники и "шашлычный" сезон, во время которых очень хочется выбраться на природу и посидеть с друзьями. Несмотря на войну, многие украинцы все равно отправятся на пикники, или устроят "посиделки" на дачах за городом.
Мы уже рассказывали об альтернативе шашлыка на мангале — шашлык в духовке, но если вы все же решились пойти на природу, то "Телеграф" собрал для вас топ лучших маринадов для мяса. Рецепты мы подсмотрели на странице кулинарного блогера под ником nepekari_glutenfree в Инстаграм.
Топ-5 маринадов для шашлыка
Соевый маринад
- 5 ст.л. соевого соуса без глютена,
- 3 головки репчатого лука,
- 2-3 зубчика чеснока,
- 4-5 ст. л. лимонного сока,
- 2 ст.л. сиропа топинамбура,
- зелень и специи по вкусу.
Пряный маринад
- 3 головки репчатого лука,
- 50 мл растительного масла,
- 1/2 ч.л. куркумы,
- 1/2 ч.л. порошка паприки,
- 1/2 ч.л. порошка томатов,
- 1/2 ч.л. соли,
- 1/2 ч.л. прованских трав.
Лимонный маринад
- цедра и сок 1 лимона,
- 3 головки репчатого лука,
- 1/2 ч.л. соли,
- зелень и специи по вкусу.
Томатный маринад
- 400 мл натурального томатного сока,
- 3 головки репчатого лука,
- 2-3 зубчика чеснока,
- 1/2 ч.л. соли,
- зелень и специи по вкусу.
Маринад из киви:
- 2 очищенных и натертых на крупной терке киви,
- 3 головки репчатого лука,
- 1/2 ч.л. соли,
- зелень и специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук нарежьте крупными кольцами, чеснок измельчите ножом. Все ингредиенты смешайте и погрузите в маринад мясо. Отметим, что шашлыки можно делать из любого мяса.
- В маринаде держите 1-3 часа при комнатной температуре и потом 5-8 ч в холодильнике.
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых опасных маринадах для шашлыка, которые лучше не использовать. Такие маринады могут навредить вашему здоровью.
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