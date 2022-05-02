Укр

Как правильно выбрать мясо для шашлыка: советы от шеф-повара

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Выбор мяса - это лишь один из шагов приготовления сочных шашлыков Новость обновлена 02 мая 2022, 09:07
Выбор мяса - это лишь один из шагов приготовления сочных шашлыков

В основе вкусно приготовленного шашлыка лежит правильно выбранное мясо

На календаре май месяц, а это значит, что "шашлычный" сезон стартовал. Несмотря на войну в Украине, те украинцы, которые находятся в безопасности при желании могут позволить себе немного отвлечься и собраться с друзьями на природе, пожарив вкусный шашлык. Что же для этого нужно? "Формула" проста — веселая компания, вкуснейший маринад, рецепты лучших ми публиковали ранее, и правильно выбранное мясо.

Если взять изначально не подходящий кусок мяса, не получится сочный ароматный шашлык, считает шеф-повар Владимир Инжуватов. На своей странице в Инстаграм он рассказал, какие части свинины, курицы, баранины или говядины лучше брать для шашлыка и объяснил почему.

"Зачистка жил поможет вам улучшить результат" — отметил повар.

Какое мясо лучше брать для шашлыка

  • Свинина – один из самых простых вариантов при выборе мяса для жарки. Выбирая куски, отдавайте предпочтение тем, где жир распределен более равномерно по всей поверхности.
  • Курица — фаворит при выборе мяса для шашлыка из-за малой цены и небольшого времени приготовления.
  • Баранина — используется для шашлыков реже и очень зря. При правильном выборе можно получить очень вкусное и сочное мясо.
  • Говядина — сложное мясо для шашлыков. Пожарить ее так, чтобы она не была сухой, достаточно сложно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых опасных маринадах для шашлыка, которые лучше не использовать. Такие маринады могут навредить вашему здоровью.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Шашлык
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