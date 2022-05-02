Как варить макароны, чтобы они никогда не слипались

Макароны стоит варить на медленном огне, чтобы они немного кипели, время от времени перемешивая их

Макароны являются универсальным гарниром ко многим блюдам, который любят многие хозяйки благодаря простоте их приготовления. Главное, не допускать ошибок при их варке, из-за которых макароны слипаются. Рассказываем, как варить макароны правильно.

Как правильно варить макароны

В зависимости от того, какие макароны вы выбираете, в среднем их нужно варить 7-10 минут – ориентироваться стоит на время, указанное на упаковке и следить, чтобы они не переварились, советует Лайфхакер.

Чтобы сварить макароны необходимо налить в кастрюлю воду с расчетом 100 гр. макарон на 1 л воды – важно чтобы изделия свободно плавали в жидкости.

Добавьте немного соли и поставить кастрюлю с водой на огонь.

Когда вода закипит, добавьте туда макароны. Если не дождаться пока вода будет кипеть, то они могут слипнуться.

Макароны стоит варить на медленном огне, чтобы они немного кипели, время от времени перемешивая их.

Готовые макароны необходимо откинуть на дуршлаг и подождать, пока с них сойдет вся вода. Промывать макароны не стоит.

После продукт необходимо обратно вернуть в кастрюлю, добавить немного растительного или сливочного масла и аккуратно перемешать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно выбрать мясо для шашлыка.