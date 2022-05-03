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Как превратить простой салат из капусты в изумительный деликатес: необычный рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Салат из капусты заиграет новыми красками Новость обновлена 03 мая 2022, 13:02
Салат из капусты заиграет новыми красками

Этот салат получается очень вкусным и диетическим

Весной нам так хочется получить побольше витаминов и порадовать себя салатами из свежих овощей. Салат из свежей капусты — практически обязательное блюдо на столе каждого украинца. Но что делать, если классический салат уже надоел? Рекомендуем добавить в блюдо всего один необычный ингредиент, благодаря которому оно заиграет новыми красками.

Салат из молодой капусты и сыра: рецепт

Ингредиенты:

  • капуста свежая — 300 гр.;
  • сыр адыгейский — 100 гр.;
  • огурец свежий (средний) – 1 шт.;
  • перец болгарский сладкий – 1 шт.;
  • икра трески — 200 гр.;
  • сок лимонный свежий 1 ст. л.;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очищенную и вымытую капусту нужно нашинковать и сложить в глубокую миску, пишут Белновости.
  2. Добавьте соль (но учтите, что икра тоже может оказаться соленой, поэтому не усердствуйте), разомните овощ, а затем слейте лишний сок.
  3. Огурец натрите на крупную терку или нарежьте соломкой. После того как с него уйдут излишки сока, смешайте его с капустой.
  4. Дальше нарезаем средними кубиками болгарский перец, адыгейский сыр, мелко режем зелень и смешиваем все ингредиенты.
  5. На финальном этапе добавляем тресковую икру, после чего приправляем все соком лимона и перемешиваем салат.

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