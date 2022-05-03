Проще простого: лайфхак, как очистить картофель "в мундире" за 2 секунды (видео)

Благодаря этому способу, кожица с овоща снимается легко и быстро

Картошка "в мундире" — это частый ингредиент во многих салатах, а также один из самых простых и быстрых ужинов, который можно приготовить за короткий промежуток времени. Однако часто таких блюд избегают, потому, что чистить вареный картофель очень копотливое и медленное занятие. Однако если знать одну маленькую хитрость, то этот процесс будет проходить намного быстрее и проще.

Простейшим лайфхаком, как быстро очистить картофель, на своем ютуб-канале поделился блогер Дэйв Хэкс.

Перед тем, как закинуть картошку варить, сделайте неглубокий надрез по кругу посередине каждого овоща. А дальше все, как обычно: заливаете водой и ставите вариться на плиту. После того как картофель сварится, кипяток нужно слить, и залить овощи холодной водой на несколько минут. И все, что остается — это снять кожуру с обеих сторон картошки.

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