Этот необычный ингредиент сделает маринад для шашлыка идеальным: есть дома у всех
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 222
Простой черный чай кардинально изменит вкус вашего шашлыка
Существует множество рецептов маринада для шашлыка, которые придают ему изысканный и неповторимый вкус. Кто-то добавляет в маринад вино для большей пикантности, кто-то — кефир, для того чтобы мясо было нежнее. Однако мало кто знает о том, что при помощи всего лишь одного простого ингредиента можно сделать ваш шашлык идеальным. Речь идет об обычном чае.
Рецептом маринада с его применением делится сайт vazhnoznat.
Ингредиенты
- 1,5 кг свинины
- 50 г черного заварного чая
- 1–1,3 л воды
- 3 шт. репчатого лука
- соль
- специи
Способ приготовления
- Для начала купите заварной черный чай, без добавок и ароматизаторов. Листья чая переложи в глубокую емкость и залейте кипятком. Дай заварке настояться и полностью остыть.
- Пока чай остывает, нарежьте репчатый лук кольцами. Мясо нарежь на небольшие кусочки. Добавьте к мясу соль и специи по вкусу. Из приправ можешь выбрать черный молотый перец кориандр, тимьян, майоран, паприку, шафран, гвоздику. Если предпочитаете смесь специй, то подойдет хмели-сунели. Туда входят базилик, кинза, майоран, укроп, красный перец, бархатцы. Приправа придаст шашлыку исконно грузинский вкус и аромат.
- Хорошо перемешайте мясо со специями. Потом добавьте лук и снова перемешайте. Возьмите сито и процедите в мясо заварку чая. Она должна полностью покрывать мясо и лук. Накройте емкость с шашлыком крышкой и отправь в холодильник на ночь. Зажарьте мясо на шампурах.
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых опасных маринадах для шашлыка, которые лучше не использовать. Такие маринады могут навредить вашему здоровью.