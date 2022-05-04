Этот необычный ингредиент сделает маринад для шашлыка идеальным: есть дома у всех

Простой черный чай кардинально изменит вкус вашего шашлыка

Существует множество рецептов маринада для шашлыка, которые придают ему изысканный и неповторимый вкус. Кто-то добавляет в маринад вино для большей пикантности, кто-то — кефир, для того чтобы мясо было нежнее. Однако мало кто знает о том, что при помощи всего лишь одного простого ингредиента можно сделать ваш шашлык идеальным. Речь идет об обычном чае.

Рецептом маринада с его применением делится сайт vazhnoznat.

Ингредиенты

1,5 кг свинины

50 г черного заварного чая

1–1,3 л воды

3 шт. репчатого лука

соль

специи

Способ приготовления

Для начала купите заварной черный чай, без добавок и ароматизаторов. Листья чая переложи в глубокую емкость и залейте кипятком. Дай заварке настояться и полностью остыть. Пока чай остывает, нарежьте репчатый лук кольцами. Мясо нарежь на небольшие кусочки. Добавьте к мясу соль и специи по вкусу. Из приправ можешь выбрать черный молотый перец кориандр, тимьян, майоран, паприку, шафран, гвоздику. Если предпочитаете смесь специй, то подойдет хмели-сунели. Туда входят базилик, кинза, майоран, укроп, красный перец, бархатцы. Приправа придаст шашлыку исконно грузинский вкус и аромат. Хорошо перемешайте мясо со специями. Потом добавьте лук и снова перемешайте. Возьмите сито и процедите в мясо заварку чая. Она должна полностью покрывать мясо и лук. Накройте емкость с шашлыком крышкой и отправь в холодильник на ночь. Зажарьте мясо на шампурах.

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