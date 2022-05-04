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Этот необычный ингредиент сделает маринад для шашлыка идеальным: есть дома у всех

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Ваш шашлык получится непревзойденным Новость обновлена 04 мая 2022, 17:09
Ваш шашлык получится непревзойденным

Простой черный чай кардинально изменит вкус вашего шашлыка

Существует множество рецептов маринада для шашлыка, которые придают ему изысканный и неповторимый вкус. Кто-то добавляет в маринад вино для большей пикантности, кто-то — кефир, для того чтобы мясо было нежнее. Однако мало кто знает о том, что при помощи всего лишь одного простого ингредиента можно сделать ваш шашлык идеальным. Речь идет об обычном чае.

Рецептом маринада с его применением делится сайт vazhnoznat.

Ингредиенты

  • 1,5 кг свинины
  • 50 г черного заварного чая
  • 1–1,3 л воды
  • 3 шт. репчатого лука
  • соль
  • специи

Способ приготовления

  1. Для начала купите заварной черный чай, без добавок и ароматизаторов. Листья чая переложи в глубокую емкость и залейте кипятком. Дай заварке настояться и полностью остыть.
  2. Пока чай остывает, нарежьте репчатый лук кольцами. Мясо нарежь на небольшие кусочки. Добавьте к мясу соль и специи по вкусу. Из приправ можешь выбрать черный молотый перец кориандр, тимьян, майоран, паприку, шафран, гвоздику. Если предпочитаете смесь специй, то подойдет хмели-сунели. Туда входят базилик, кинза, майоран, укроп, красный перец, бархатцы. Приправа придаст шашлыку исконно грузинский вкус и аромат.
  3. Хорошо перемешайте мясо со специями. Потом добавьте лук и снова перемешайте. Возьмите сито и процедите в мясо заварку чая. Она должна полностью покрывать мясо и лук. Накройте емкость с шашлыком крышкой и отправь в холодильник на ночь. Зажарьте мясо на шампурах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых опасных маринадах для шашлыка, которые лучше не использовать. Такие маринады могут навредить вашему здоровью.

Теги:
#Рецепт #Шашлык #Маринад
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