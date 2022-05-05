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Необычное блюдо из фарша, которое затмит любые котлеты

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Рецепт необычного блюда из фарша Новость обновлена 05 мая 2022, 13:15
Рецепт необычного блюда из фарша

Это блюдо готовится проще, чем котлеты, а получается вкуснее

Время от времени любая хозяйка задумывается о том, что можно приготовить из фарша вместо привычных котлет. Предлагаем вам разнообразить меню чем-то более оригинальным и приготовить из мясного фарша "гнезда" с сыром. Это блюдо не только интереснее по вкусу, чем обычные котлеты, но и гораздо проще в приготовлении, ведь "гнезда" не нужно обжаривать по отдельности, а можно запечь все вместе одновременно в духовке, не стоя у плиты.

Рецепт "гнезд" с сыром из фарша

Ингредиенты:

  • Фарш 400 г
  • Булка 1 шт.
  • Молоко 150 мл
  • Сыр 200 г
  • Помидор 1 шт.
  • Сметана или майонез 5 ч.л.
  • Растительное масло 3 ст.л.
  • Соль, острый перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Небольшую булку и пару ломтей батона крошим в миску с молоком. Разминаем до кашицы. Если корки слишком твердые, лучше срежьте и размочите в молоке только мякиш. Вместе с хлебом мясные гнезда не сожмутся при выпекании, сохранят влажность и сочность, пишет vilkin.pro.
  2. К хлебной массе добавляем фарш. Перчим, солим и тщательно перемешиваем.
  3. Смазываем форму или лист фольги постным маслом. Промасленными руками лепим сперва шарики. Затем шары придавливаем и по центру в каждом из них делаем углубление для начинки.
  4. В серединки бросаем нарезанные кубиками или кружками помидоры.
  5. Тут с начинкой легко экспериментировать: грибы, кабачки, баклажаны, сладкий перец, копчености, отваренные заранее крупы, пассеровка – на ваш выбор. Если нужно посочнее, добавьте сметану или майонез.
  6. Засыпаем сырной стружкой и ставим гнезда из фарша с сыром в духовку (разогретую). Запекаем при температуре 180 градусов до румяной корочки, порядка 30 минут.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт мясного пирога на скорую руку.

Теги:
#Рецепт #Котлеты
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