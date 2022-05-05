Укр

Тает во рту: идеальный рецепт нежнейшего шашлыка из говядины

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Как приготовить вкусный шашлык из говядины Новость обновлена 05 мая 2022, 19:24
Как приготовить вкусный шашлык из говядины

Такой шашлык увлекает своими ароматами и нежным вкусом

Почти у каждого украинца есть свой любимый рецепт приготовления шашлыка, но попробовать что-нибудь новенькое всегда интересно. Отметим, что говядина — сложное мясо для шашлыков. Пожарить ее так, чтобы она не была сухой, достаточно сложно. Однако есть один способ приготовления, благодаря которому шашлык получится очень нежным.

Рецептом такого поделился известный фудблогер из Одессы Валерий Пономарь.

Ингредиенты:

  • Говяжья вырезка 1,2 кг
  • Лук 2 шт
  • Соевый соус 2 ст.л
  • Чёрный перец 1 ч.л
  • Острый перец 1/2 шт
  • Розмарин 2 веточки
  • Оливковое масло 4 ст.л
  • Соль крупная

Приготовление:

  1. Вырезку зачищаем от внешней плёнки и нарезаем толщиной примерно 2 см.
  2. Маринад перебиваем в блендере и хорошо обмакиваем в нем мясо. В маринад соль не добавляем.
  3. Надевая мясо на шампура убираем маринад, чтобы он не обгорал.
  4. Солим мясо крупной солью на мангале, после первого поворота шампуров.

Ранее Валерий Пономарь рассказал, как правильно солить сало, чтобы оно получилось нежным и ароматным.

Теги:
#Рецепты #Говядина #Шашлык #Шашлыки
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