Тает во рту: идеальный рецепт нежнейшего шашлыка из говядины

Такой шашлык увлекает своими ароматами и нежным вкусом

Почти у каждого украинца есть свой любимый рецепт приготовления шашлыка, но попробовать что-нибудь новенькое всегда интересно. Отметим, что говядина — сложное мясо для шашлыков. Пожарить ее так, чтобы она не была сухой, достаточно сложно. Однако есть один способ приготовления, благодаря которому шашлык получится очень нежным.

Рецептом такого поделился известный фудблогер из Одессы Валерий Пономарь.

Ингредиенты:

Говяжья вырезка 1,2 кг

Лук 2 шт

Соевый соус 2 ст.л

Чёрный перец 1 ч.л

Острый перец 1/2 шт

Розмарин 2 веточки

Оливковое масло 4 ст.л

Соль крупная

Приготовление:

Вырезку зачищаем от внешней плёнки и нарезаем толщиной примерно 2 см. Маринад перебиваем в блендере и хорошо обмакиваем в нем мясо. В маринад соль не добавляем. Надевая мясо на шампура убираем маринад, чтобы он не обгорал. Солим мясо крупной солью на мангале, после первого поворота шампуров.

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