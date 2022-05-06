Как сделать обычную гречку сказочно вкусной: простой секрет
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Вкус самого гарнира можно улучшить специями и ароматными травами, мясными добавками и грибами
Гречка, пожалуй, самая популярная крупа у украинцев, которая не только невероятно полезна, но и может быть невероятно вкусной, если знать, как ее правильно приготовить. Если вы проявите немного фантазии, то гречневая каша получится вовсе не обыденным гарниром, а очень вкусным полноценным блюдом. Для этого нужно всего лишь сделать поджарку.
Даже постный вариант в исполнении лука и моркови существенно обогатит вкус гречневой каши, пишет cookpad.
Вкус самого гарнира можно улучшить специями и ароматными травами, мясными добавками и грибами. Самое интересное, что не имеет значения, на каком этапе приготовления каши будет добавлена эта поджарка.
Существенно улучшить вкус вашего блюда может также поджарка на основе грибов. Самый подходящий для гречки вариант — это шампиньоны.
Как сделать гречку рассыпчатой, но не сухой
После того как вы сварите кашу, заверните кастрюлю в теплое одеяло на 20минут. За это время крупа распаривается и становится очень мягкой. Ни в коем случае не перемешивайте кашу, советует сайт home-restaurant.
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