Как сделать обычную гречку сказочно вкусной: простой секрет

Вкус самого гарнира можно улучшить специями и ароматными травами, мясными добавками и грибами

Гречка, пожалуй, самая популярная крупа у украинцев, которая не только невероятно полезна, но и может быть невероятно вкусной, если знать, как ее правильно приготовить. Если вы проявите немного фантазии, то гречневая каша получится вовсе не обыденным гарниром, а очень вкусным полноценным блюдом. Для этого нужно всего лишь сделать поджарку.

Даже постный вариант в исполнении лука и моркови существенно обогатит вкус гречневой каши, пишет cookpad.

Вкус самого гарнира можно улучшить специями и ароматными травами, мясными добавками и грибами. Самое интересное, что не имеет значения, на каком этапе приготовления каши будет добавлена эта поджарка.

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Существенно улучшить вкус вашего блюда может также поджарка на основе грибов. Самый подходящий для гречки вариант — это шампиньоны.

Как сделать гречку рассыпчатой, но не сухой

После того как вы сварите кашу, заверните кастрюлю в теплое одеяло на 20минут. За это время крупа распаривается и становится очень мягкой. Ни в коем случае не перемешивайте кашу, советует сайт home-restaurant.

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