Рецепт воздушных сырников, которые не растекаются и не расползаются (видео)

Вкусные сырники из творога на сковороде - это очень вкусный десерт для всей семьи.

Сырники — это очень популярный и легкий в приготовлении десерт. Полакомиться золотистыми творожными блинчиками с изюмом, вареньем, медом или сгущенкой любят как дети, так и взрослые. Однако увы, но часто многие хозяйки сталкиваются с тем, что сырники расплываются и растекаются на сковороде еще в процессе приготовления. "Телеграф" рассказывает, как приготовить десерт, чтобы он не разваливался.

Рецептом воздушных сырников поделилась кулинарный блогер под ником m.dessertt в Инстаграм.

"Они не растекаются и не расползаются по сковороде" — добавила блогер.

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Сырники: рецепт

Ингредиенты:

Творог 5 % – брикет (250 г)

Яйцо — 1 шт

Манная крупа – 1 ст.л. с горкой

Сахар – 1 ст.л. с горкой

Мука – 1 ст.л. с горкой

Соль — щепотка

Способ приготовления:

В тарелке соедините все ингредиенты и хорошенько их перемешайте до нежной и воздушной массы. Мокрыми руками сформируйте сырники. В муке их обваливать не нужно. Жарьте на разогретой сковородке по 6 минут с обеих сторон.

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