Рецепт воздушных сырников, которые не растекаются и не расползаются (видео)
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Вкусные сырники из творога на сковороде - это очень вкусный десерт для всей семьи.
Сырники — это очень популярный и легкий в приготовлении десерт. Полакомиться золотистыми творожными блинчиками с изюмом, вареньем, медом или сгущенкой любят как дети, так и взрослые. Однако увы, но часто многие хозяйки сталкиваются с тем, что сырники расплываются и растекаются на сковороде еще в процессе приготовления. "Телеграф" рассказывает, как приготовить десерт, чтобы он не разваливался.
Рецептом воздушных сырников поделилась кулинарный блогер под ником m.dessertt в Инстаграм.
"Они не растекаются и не расползаются по сковороде" — добавила блогер.
Сырники: рецепт
Ингредиенты:
- Творог 5 % – брикет (250 г)
- Яйцо — 1 шт
- Манная крупа – 1 ст.л. с горкой
- Сахар – 1 ст.л. с горкой
- Мука – 1 ст.л. с горкой
- Соль — щепотка
Способ приготовления:
- В тарелке соедините все ингредиенты и хорошенько их перемешайте до нежной и воздушной массы.
- Мокрыми руками сформируйте сырники. В муке их обваливать не нужно.
- Жарьте на разогретой сковородке по 6 минут с обеих сторон.
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