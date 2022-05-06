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Рецепт воздушных сырников, которые не растекаются и не расползаются (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Сырники, которые получаются у всех Новость обновлена 06 мая 2022, 15:27
Сырники, которые получаются у всех

Вкусные сырники из творога на сковороде - это очень вкусный десерт для всей семьи.

Сырники — это очень популярный и легкий в приготовлении десерт. Полакомиться золотистыми творожными блинчиками с изюмом, вареньем, медом или сгущенкой любят как дети, так и взрослые. Однако увы, но часто многие хозяйки сталкиваются с тем, что сырники расплываются и растекаются на сковороде еще в процессе приготовления. "Телеграф" рассказывает, как приготовить десерт, чтобы он не разваливался.

Рецептом воздушных сырников поделилась кулинарный блогер под ником m.dessertt в Инстаграм.

"Они не растекаются и не расползаются по сковороде" — добавила блогер.

Сырники: рецепт

Ингредиенты:

  • Творог 5 % – брикет (250 г)
  • Яйцо — 1 шт
  • Манная крупа – 1 ст.л. с горкой
  • Сахар – 1 ст.л. с горкой
  • Мука – 1 ст.л. с горкой
  • Соль — щепотка

Способ приготовления:

  1. В тарелке соедините все ингредиенты и хорошенько их перемешайте до нежной и воздушной массы.
  2. Мокрыми руками сформируйте сырники. В муке их обваливать не нужно.
  3. Жарьте на разогретой сковородке по 6 минут с обеих сторон.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт хрустящих гренок из зачерствевшей паски.

Теги:
#Рецепт #Десерт #Сырники
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