Ужин на скорую руку: рецепт пиццы в микроволновке
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 37
Пицца, приготовленная в кружке — это отличный вариант вкусного и быстрого ужина или перекуса.
Пицца — это без преувеличения одно из самых популярных и самых любимых блюд многих. Рецептов приготовления пиццы существует огромное количество. К примеру сделать пиццу можно на сковороде буквально за 15 минут, и даже в кружке в микроволновке. Именно о таком рецепте "Телеграф" и расскажет далее.
Как приготовить пиццу в микроволновке буквально за пять минут, пишет Marie Claire.
Пицца в кружке: рецепт
Ингредиенты:
- 4 столовые ложки муки
- колбаса
- 3 столовые ложки молока
- 1 столовая ложка тертого сыра моцарелла
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка соуса
- 1/2 чайной ложки приправы "Итальянские травы"
- 1/8 чайной ложки разрыхлителя
- 1/8 чайной ложки соли
- 1/16 чайной ложки пищевой соды
Способ приготовления:
- Смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль в кружке.
- Добавьте молоко, масло и тщательно все перемешайте.
- Ложкой налейте в кружку соус и распределите его по поверхности теста.
- Посыпьте все сыром, тонко нарезанными кусочками колбасы и сушеными травами. При желании можете также использовать оливки.
- Готовьте в микроволновой печи в течение 1-1,5 минут или до тех пор, пока тесто не поднимется, а начинка не начнет пузыриться.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт вкуснейших ленивых вареников с творогом. Для их приготовления нужен минимум ингредиентов.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-