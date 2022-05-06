Ужин на скорую руку: рецепт пиццы в микроволновке

Пицца, приготовленная в кружке — это отличный вариант вкусного и быстрого ужина или перекуса.

Пицца — это без преувеличения одно из самых популярных и самых любимых блюд многих. Рецептов приготовления пиццы существует огромное количество. К примеру сделать пиццу можно на сковороде буквально за 15 минут, и даже в кружке в микроволновке. Именно о таком рецепте "Телеграф" и расскажет далее.

Как приготовить пиццу в микроволновке буквально за пять минут, пишет Marie Claire.

Пицца в кружке: рецепт

Ингредиенты:

4 столовые ложки муки

колбаса

3 столовые ложки молока

1 столовая ложка тертого сыра моцарелла

1 столовая ложка оливкового масла

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1 столовая ложка соуса

1/2 чайной ложки приправы "Итальянские травы"

1/8 чайной ложки разрыхлителя

1/8 чайной ложки соли

1/16 чайной ложки пищевой соды

Способ приготовления:

Смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль в кружке. Добавьте молоко, масло и тщательно все перемешайте. Ложкой налейте в кружку соус и распределите его по поверхности теста. Посыпьте все сыром, тонко нарезанными кусочками колбасы и сушеными травами. При желании можете также использовать оливки. Готовьте в микроволновой печи в течение 1-1,5 минут или до тех пор, пока тесто не поднимется, а начинка не начнет пузыриться.

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