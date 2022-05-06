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Ужин на скорую руку: рецепт пиццы в микроволновке

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Пиццу можно приготовить в рекордно сжатые сроки прямо в кружке Новость обновлена 06 мая 2022, 21:16
Пиццу можно приготовить в рекордно сжатые сроки прямо в кружке

Пицца, приготовленная в кружке — это отличный вариант вкусного и быстрого ужина или перекуса.

Пицца — это без преувеличения одно из самых популярных и самых любимых блюд многих. Рецептов приготовления пиццы существует огромное количество. К примеру сделать пиццу можно на сковороде буквально за 15 минут, и даже в кружке в микроволновке. Именно о таком рецепте "Телеграф" и расскажет далее.

Как приготовить пиццу в микроволновке буквально за пять минут, пишет Marie Claire.

Пицца в кружке: рецепт

Ингредиенты:

  • 4 столовые ложки муки
  • колбаса
  • 3 столовые ложки молока
  • 1 столовая ложка тертого сыра моцарелла
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка соуса
  • 1/2 чайной ложки приправы "Итальянские травы"
  • 1/8 чайной ложки разрыхлителя
  • 1/8 чайной ложки соли
  • 1/16 чайной ложки пищевой соды

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль в кружке.
  2. Добавьте молоко, масло и тщательно все перемешайте.
  3. Ложкой налейте в кружку соус и распределите его по поверхности теста.
  4. Посыпьте все сыром, тонко нарезанными кусочками колбасы и сушеными травами. При желании можете также использовать оливки.
  5. Готовьте в микроволновой печи в течение 1-1,5 минут или до тех пор, пока тесто не поднимется, а начинка не начнет пузыриться.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт вкуснейших ленивых вареников с творогом. Для их приготовления нужен минимум ингредиентов.

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