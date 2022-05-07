Как не испортить курицу: названы типичные ошибки при запекании

Шеф-повар назвал ошибки, который испортят любую курицу

Часто при запекании курицы блюдо получается недостаточно сочным или слишком сухим. Среди наиболее распространенных ошибок: неправильное размораживание и подготовка к термической обработке.

О том, как лучше всего запекать курицу в духовке, пишет издание La Vanguardia со ссылкой на шеф-повара Жорди Вилу.

Неправильное размораживание курицы

Не стоит запекать курицу, которая не до конца разморозилась. В идеале курицу необходимо за день до запекания положить в холодильник. Для ускорения процесса, следует положить замороженное мясо в пакет и опустить его в прохладную воду. Воду нужно регулярно менять, поддерживая низкую температуру.

Подготовка к запеканию курицы

Чтобы курица в духовке не получилась слишком сухой, ее лучше готовить грудкой вниз. Чтобы хорошо поджарилась кожа, курицу желательно перевернуть за 10 минут до готовности.

Ранее украинский шеф-повар Николай Люлько рассказал, как правильно запекать курицу, чтобы она получилась сочной.