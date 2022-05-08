Без этого ингредиента котлеты получаются сухими и жесткими: раскрыт секрет опытных хозяек
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 244
Каждый кулинар знает, что добавления лука в мясной фарш придает котлетам аромат и сочность
Этот ингредиент является одним из главных в классическом рецепте котлет. Именно лук делает их сочными, пышными и придает котлетам приятный аромат, который заполняет все пространство.
Как пишет Ukr.Media, при приготовлении фарша для мясного блюда главное придерживаться пропорций добавления этого простого овоща.
Сколько лука нужно добавлять в фарш для котлет
На 500 г фарша необходимо добавлять 100 г лука, отмечают опытные кулинары. Важно при этом сам лук пропустить через мясорубку, натереть на терке или измельчить с помощью ножа. В этом случае котлеты получатся сочными, нежными и ароматными.
Отметим, что у каждой хозяйки есть свои секреты по приготовлению котлет. Одни не обходятся без сахара, а кто-то доливает в фарш минеральную воду.
Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем добавлять в фарш для котлет сливочное масло.
- Дата публикации
-
- Категория
-