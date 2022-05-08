Укр

Без этого ингредиента котлеты получаются сухими и жесткими: раскрыт секрет опытных хозяек

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Как сделать котлеты сочными Новость обновлена 08 мая 2022, 11:09
Как сделать котлеты сочными

Каждый кулинар знает, что добавления лука в мясной фарш придает котлетам аромат и сочность

Этот ингредиент является одним из главных в классическом рецепте котлет. Именно лук делает их сочными, пышными и придает котлетам приятный аромат, который заполняет все пространство.

Как пишет Ukr.Media, при приготовлении фарша для мясного блюда главное придерживаться пропорций добавления этого простого овоща.

Сколько лука нужно добавлять в фарш для котлет

На 500 г фарша необходимо добавлять 100 г лука, отмечают опытные кулинары. Важно при этом сам лук пропустить через мясорубку, натереть на терке или измельчить с помощью ножа. В этом случае котлеты получатся сочными, нежными и ароматными.

Отметим, что у каждой хозяйки есть свои секреты по приготовлению котлет. Одни не обходятся без сахара, а кто-то доливает в фарш минеральную воду.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем добавлять в фарш для котлет сливочное масло.

Теги:
#Рецепты #Кулинария #Лук #Котлеты
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