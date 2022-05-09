Как испечь хлеб в сложных условиях: рецепт без дрожжей и духовки
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Получается очень мягкая и вкусная выпечка
Во время войны трудно достать свежий хлеб. Даже если решите сами его испечь, полупустые магазинные полки или отсутствие необходимой духовки может усложнить процесс приготовления любимой выпечки.
К счастью, хлеб можно легко приготовить самостоятельно без важных ингредиентов, которые могут не оказаться под руками. И даже без духовки.
Как испечь хлеб без дрожжей и духовки — пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- сода 1 ч. л.
- яйцо 1 шт.
- сахар 1 ч. л.
- соль 1 ч. л.
- мука 400 гр.
- молоко, сыворотка или кефир 1 ст.
- растительное масло 10 мл
Приготовление:
- Этот хлеб можно приготовить на сковороде. Для этого смешайте все сухие составляющие. Отдельно соедините яйцо с молоком, а затем влейте их в муку. Ложкой перемешайте, затем замесите тесто. Делайте это лучше руками. Смажьте миску растительным маслом и оставьте в ней тесто на пол часа.
- В предварительно смазанную маслом сковороду положите тесто, чтобы оно полностью заняло площадь. Толщина лепешки должна быть 2-2,5 см.
- Обжарьте хлеб с двух сторон по 25 минут на очень маленьком огне. Плотно накройте сковородку крышкой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро испечь хлеб на сковороде.
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