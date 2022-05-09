Как испечь хлеб в сложных условиях: рецепт без дрожжей и духовки

Получается очень мягкая и вкусная выпечка

Во время войны трудно достать свежий хлеб. Даже если решите сами его испечь, полупустые магазинные полки или отсутствие необходимой духовки может усложнить процесс приготовления любимой выпечки.

К счастью, хлеб можно легко приготовить самостоятельно без важных ингредиентов, которые могут не оказаться под руками. И даже без духовки.

Как испечь хлеб без дрожжей и духовки — пошаговый рецепт

Ингредиенты:

сода 1 ч. л.

яйцо 1 шт.

сахар 1 ч. л.

соль 1 ч. л.

мука 400 гр.

молоко, сыворотка или кефир 1 ст.

растительное масло 10 мл

Приготовление:

Этот хлеб можно приготовить на сковороде. Для этого смешайте все сухие составляющие. Отдельно соедините яйцо с молоком, а затем влейте их в муку. Ложкой перемешайте, затем замесите тесто. Делайте это лучше руками. Смажьте миску растительным маслом и оставьте в ней тесто на пол часа. В предварительно смазанную маслом сковороду положите тесто, чтобы оно полностью заняло площадь. Толщина лепешки должна быть 2-2,5 см. Обжарьте хлеб с двух сторон по 25 минут на очень маленьком огне. Плотно накройте сковородку крышкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро испечь хлеб на сковороде.