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Как правильно готовить блины, чтобы они таяли во рту

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Что делать, если никак не удаётся приготовить идеальные блинчики? Новость обновлена 10 мая 2022, 11:30
Что делать, если никак не удаётся приготовить идеальные блинчики?

Чтобы блины получились идеальными, важно соблюдать несколько важных правил

Рецепт блинов не такой уж и сложный, однако они все равно часто не получаются: рвутся, получаются резиновыми или быстро черствеют. Чтобы избежать этих "проблем" и приготовить вкусные, воздушные и нежные блины, нужно знать одну маленькую хитрость, которой пользовались еще наши бабушки.

О секрете правильного приготовления воздушных блинов, пишет belnovosti.by.

Как правильно готовить блины

Главный секрет приготовления идеальных блинов заключается в правильном порядке добавления всех ингредиентов, с использованием нужного объема каждого компонента.

Первое, что нужно сделать — это разбить в миску три куриных яйца. После их нужно посолить, и только потом добавлять столовую ложку сахара. Яичную смесь нужно хорошенько перемешать до однородного состояния, и после чего влить к тесту 200 граммов молока и насыпать 50 граммов муки.

Далее нужно перемешать тесто так, чтобы в нем не оставалось комочков: это можно делать как вручную, так и при помощи блендера/миксера.

Обжаривать блины нужно до образования красивой румяности на обеих сторонах.

Также хозяюшек могут беспокоить комки, которые образуются в испеченных блинчиках. Как их "миновать" во время приготовления теста — узнайте в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Рецепт #Блинчики #Блины #Лайфхак
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