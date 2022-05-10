Как правильно готовить блины, чтобы они таяли во рту

Чтобы блины получились идеальными, важно соблюдать несколько важных правил

Рецепт блинов не такой уж и сложный, однако они все равно часто не получаются: рвутся, получаются резиновыми или быстро черствеют. Чтобы избежать этих "проблем" и приготовить вкусные, воздушные и нежные блины, нужно знать одну маленькую хитрость, которой пользовались еще наши бабушки.

О секрете правильного приготовления воздушных блинов, пишет belnovosti.by.

Как правильно готовить блины

Главный секрет приготовления идеальных блинов заключается в правильном порядке добавления всех ингредиентов, с использованием нужного объема каждого компонента.

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Первое, что нужно сделать — это разбить в миску три куриных яйца. После их нужно посолить, и только потом добавлять столовую ложку сахара. Яичную смесь нужно хорошенько перемешать до однородного состояния, и после чего влить к тесту 200 граммов молока и насыпать 50 граммов муки.

Далее нужно перемешать тесто так, чтобы в нем не оставалось комочков: это можно делать как вручную, так и при помощи блендера/миксера.

Обжаривать блины нужно до образования красивой румяности на обеих сторонах.

Также хозяюшек могут беспокоить комки, которые образуются в испеченных блинчиках. Как их "миновать" во время приготовления теста — узнайте в нашем предыдущем материале.