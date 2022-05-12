Как сделать из обычного салата из капусты вкуснейшее блюдо: простой секрет
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Этот салат по вкусу точь-в-точь как в детстве
Весной нам так хочется получить побольше витаминов и порадовать себя салатами из свежих овощей. Салат из свежей капусты — практически обязательное блюдо на столе каждого украинца. Конечно, если готовить его слишком часто, незамысловатый вкус овоща может приесться, но если знать небольшую хитрость, можно в корне изменить вкус блюда и сделать его действительно нежным и очень сочным.
Нежный салат из молодой капусты: рецепт
- Для приготовления салата необходимо нашинковать кочан капусты и переложить ее в кастрюлю. Туда же отправляем ½ чайной ложки соли и перемешиваем. Также добавляем 3 ложки уксуса и снова перемешиваем.
- Кастрюлю отправляем на слабый огонь и, помешивая ложкой, нагреваем будущий салат.
- Как только из капусты пошел сок, огонь выключают и кастрюлю убирают с плиты. Важно, что томить или тушить овощ не нужно
- Морковь натираем на терке и добавляем ее к капусте. Добавляем 1 чайную ложку сахара и снова тщательно перемешиваем.
- Салат необходимо отправить в холодильник минимум на 1 час, чтобы он настоялся.
- Перед подачей на стол салат заправляют растительным маслом.
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