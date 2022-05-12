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Как разморозить мясо за 10 минут: секрет, о котором знает не каждая хозяйка

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как быстро разморозить мясо Новость обновлена 12 мая 2022, 20:46
Как быстро разморозить мясо

Экстренный способ, который позволит приготовить блюдо из мяса намного быстрее

В пищу гораздо полезнее употреблять мясо свежее, которое не подвергалось процессу замораживания. Однако не у всех есть возможность намного чаще посещать рынки или магазины. Преимущественно мясо закупается впрок, после чего хранится в морозильной камере. На разморозку продукта обычно уходит целая ночь, но что делать, если случаются ситуации из серии "гости на пороге"?

О быстром способе разморозки мяса пишет Ukr.Media.

Как разморозить мясо быстро

  1. Замороженное мясо перекладываем в пакет, завязываем. Удобно использовать пакеты для запекания.
  2. Далее или нагреваем воду до 50 градусов на плите, или просто набираем горячую из-под крана.
  3. Опускаем мясо в воду, накрываем крышкой. Через 5 минут переворачиваем мясо на другую сторону и оставляем на 5 минут в воде под крышкой.
  4. Мясо будет почти полностью разморожено. Нарезаем и готовим.

Стоить отметить, что данный способ разморозки мяса экстренный, поэтому не рекомендуется использовать его на постоянной основе.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить тушенку из мяса курицы.

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#Мясо #Кулинария #Лайфхаки