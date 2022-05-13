Секрет идеальных драников: что можно добавить в картофель, чтобы было вкуснее

Идеальное решение для тех, кому надоел классический рецепт драников.

Картофельные драники – это одно из самых простых и очень вкусных блюд, которое можно быстро приготовить как на завтрак, так и на обед или ужин. Они отлично будут сочетаться с салатом из свежей капусты.

Основные ингредиенты в драниках — это картофель, мука, яйца и лук. Однако если вы хотите немного разбавить вкус этого блюда, то вам поможет сыр и чеснок, пишет Ukr.Media.

Как приготовить вкусные драники

Процесс приготовления дерунов с сыром не отличается от классического рецепта. 8-10 картофелин промойте и очистите от кожуры. Натрите картофелины на мелкой терке. Получившуюся массу отожмите и добавьте к ней 100 г натертого сыра.

Измельчите чеснок и также добавьте его к картофелю. Туда же добавьте сырое яйцо, соль и перец по вкусу. Тесто тщательно перемешайте и отправьте на раскаленную сковороду.

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