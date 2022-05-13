Как продлить срок хранения молока: достаточно щепотки одного ингредиента

В непригодных условиях высок риск того, что молоко скиснет

Правильное хранение продуктов всегда является актуальным. Особенно это касается тех ингредиентов, которые быстро портятся. Одним из таких является молоко, которое приносит огромную пользу для здоровья.

Когда открытая упаковка с напитком длительное время хранится в холодильнике, возникает риск того, что молоко скиснет и от него придется избавляться. К счастью есть один ингредиент, который продлит срок хранения белого напитка намного дольше — это соль, передает Ukr.Media.

Что добавить в молоко, чтобы дольше оставалось свежим

Если вы знаете, что молоко в открытой упаковке будет нетронутым в холодильнике долгое время, добавьте в него немного соли. В этом случае молоко не испортится, долго сохранит свежесть и приятный вкус.

Важно: посолите напиток в срок, а именно сразу после открытия упаковки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, чтобы молоко не пригорело во время кипячения.