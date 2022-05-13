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Картофельный пирог без муки, который получится у всех: простой рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Пирог с картофелем, ветчиной и сыром Новость обновлена 13 мая 2022, 22:59
Пирог с картофелем, ветчиной и сыром

Отличный вариант для тех, кто не хочет возиться с тестом

Не совсем пирог в традиционном понимании. В этом рецепте нет муки, и запекать его в духовке не нужно.

Приготовление блюда идеально подходит для тех, кто не любит возиться с тестом. Рецептом пирога из картофельного теста поделились на YouTube-канале ¡Que Viva La Cocina!.

Ингредиенты:

  • картофель — 5 шт
  • яйца — 5 шт
  • ветчина — 100 гр
  • сыр — 150 гр
  • лук — 1 шт
  • соль — по своему вкусу
  • масло для жарки

Приготовление:

  1. Очищенный картофель и лук нарезаем мелкими кубиками и обжариваем их на сковороде на среднем огне с маслом, пока картофель не станет мягким. Не забудьте немного подсолить.
  2. Снимаем сковороду с огня и разминаем картофель с луком толкушкой, но не совсем в пюре, пусть небольшие кусочки остаются.
  3. В отдельной миске взбиваем яйца до однородной консистенции. Вливаем яичную смесь в картофель и перемешиваем.
  4. На раскаленную сковороду выливаем половину теста. Выкладываем сыр, ветчину и снова сыр. Выливаем остаток теста сверху и разравниваем, чтобы тесто полностью покрыло начинку. Убавляем огонь до минимума и накрываем сковороду крышкой.
  5. Готовим пирог с одной стороны до момента, когда тесто сверху схватится. Это может занять около 10 минут. Затем нужно пирог перевернуть. Накройте его тарелкой, переворачивайте сначала на тарелку, а затем снова в сковороду. Так пирог останется целым и не развалиться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить сытный салат с варенным картофелем.

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#Рецепты #Картофель #Пироги