Картофельный пирог без муки, который получится у всех: простой рецепт

Отличный вариант для тех, кто не хочет возиться с тестом

Не совсем пирог в традиционном понимании. В этом рецепте нет муки, и запекать его в духовке не нужно.

Приготовление блюда идеально подходит для тех, кто не любит возиться с тестом. Рецептом пирога из картофельного теста поделились на YouTube-канале ¡Que Viva La Cocina!.

Ингредиенты:

картофель — 5 шт

яйца — 5 шт

ветчина — 100 гр

сыр — 150 гр

лук — 1 шт

соль — по своему вкусу

масло для жарки

Приготовление:

Очищенный картофель и лук нарезаем мелкими кубиками и обжариваем их на сковороде на среднем огне с маслом, пока картофель не станет мягким. Не забудьте немного подсолить. Снимаем сковороду с огня и разминаем картофель с луком толкушкой, но не совсем в пюре, пусть небольшие кусочки остаются. В отдельной миске взбиваем яйца до однородной консистенции. Вливаем яичную смесь в картофель и перемешиваем. На раскаленную сковороду выливаем половину теста. Выкладываем сыр, ветчину и снова сыр. Выливаем остаток теста сверху и разравниваем, чтобы тесто полностью покрыло начинку. Убавляем огонь до минимума и накрываем сковороду крышкой. Готовим пирог с одной стороны до момента, когда тесто сверху схватится. Это может занять около 10 минут. Затем нужно пирог перевернуть. Накройте его тарелкой, переворачивайте сначала на тарелку, а затем снова в сковороду. Так пирог останется целым и не развалиться.

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