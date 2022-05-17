Что нужно добавить в сырники, чтобы они получились пышными

Быстрый и очень вкусный вариант завтрака.

Сырники – одно из самых популярных и достаточно простых блюд из сыра. Они легко готовятся и их можно подавать как на завтрак, так и ужин. Однако чтобы блюдо получилось пышным, легким и не разваливалось в процессе жарки, нужно знать один небольшой секрет.

Рецепт нежных и ароматных сырников с бананом мы нашли в кулинарном блоге "Кухарня" на ютубе.

"Залог вкусных сырников — сухой творог, если такого нет — просто отожмите жидкость из обычного. А сахар нужно добавлять уже с мукой, чтобы избежать выделения дополнительной жидкости из сыра" — отмечает блогер.

Сырники с бананом: рецепт

Ингредиенты:

творог (сухой) — 500 грамм

банан — 1 шт

сахар — 1 ст.л

мука — 2 ст.л

Способ приготовления:

Творог и банан перебейте в однородную массу. Добавьте сахар и муку. Если тесто хорошо держит форму, то хватит всего 1 ст. л. ложки муки. Если тесто все еще редкое и не лепится, нужно добавить еще немного муки. Хорошо перемешайте тесто. Сформируйте руками сырники. Обжаривайте до румяной корочки 3-4 минуты с каждой стороны на умеренном огне. Можно накрыть крышкой, чтобы сырники хорошо пропеклись внутри. Готовые сырники выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить сырники, чтобы они не растекались и не расползались по сковороде.