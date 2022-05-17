Что нужно добавить в сырники, чтобы они получились пышными
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Быстрый и очень вкусный вариант завтрака.
Сырники – одно из самых популярных и достаточно простых блюд из сыра. Они легко готовятся и их можно подавать как на завтрак, так и ужин. Однако чтобы блюдо получилось пышным, легким и не разваливалось в процессе жарки, нужно знать один небольшой секрет.
Рецепт нежных и ароматных сырников с бананом мы нашли в кулинарном блоге "Кухарня" на ютубе.
"Залог вкусных сырников — сухой творог, если такого нет — просто отожмите жидкость из обычного. А сахар нужно добавлять уже с мукой, чтобы избежать выделения дополнительной жидкости из сыра" — отмечает блогер.
Сырники с бананом: рецепт
Ингредиенты:
- творог (сухой) — 500 грамм
- банан — 1 шт
- сахар — 1 ст.л
- мука — 2 ст.л
Способ приготовления:
- Творог и банан перебейте в однородную массу.
- Добавьте сахар и муку. Если тесто хорошо держит форму, то хватит всего 1 ст. л. ложки муки. Если тесто все еще редкое и не лепится, нужно добавить еще немного муки. Хорошо перемешайте тесто.
- Сформируйте руками сырники.
- Обжаривайте до румяной корочки 3-4 минуты с каждой стороны на умеренном огне. Можно накрыть крышкой, чтобы сырники хорошо пропеклись внутри.
- Готовые сырники выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить сырники, чтобы они не растекались и не расползались по сковороде.