Достойная замена котлетам: простое и необычное блюдо из фарша

Сочный рулет с привкусом сыра — обязательно станет одним из ваших любимых лакомств.

Из мясного фарша можно приготовить не только котлеты, но и много интересных блюд, одно из которых — аппетитный рулет с сыром в кляре. Необычное блюдо, с пикантной сырной начинкой, станет отличной альтернативой привычных котлет. Отметим, что название блюда только звучит устрашающе, а на самом деле рецепт очень простой и быстрый.

Рецепт мясных рулетиков с сыром "Телеграф" нашел в кулинарном блоге "Аппетитная Кухня".

Ингредиенты:

фарш 500-600 гр (можно брать любой)

куриное яйцо 3 шт

твердый сыр 150-200 гр

соль, перец по вкусу

2-4 ст.л муки

пол стакана молока

подсолнечное масло для жарки

Способ приготовления:

Добавьте в фарш соль, перец и другие специи по желанию. Вбейте яйцо и хорошо все перемешайте Натрите на терке немного твердого сыра. Застелите на разделочной доске рукав для запекания так, чтобы по бокам остались припуски, а затем равномерно распределите фарш по доске тонким слоем. Сверху положите еще один слой — сырный. Аккуратно скрутите фарш в рулет, закрепите концы удобным вам способом и отправьте в морозилку на 3-4 часа. По истечении этого времени фарш нарежьте на порции. Из яиц, муки и молока сделайте кляр, а затем обмакивайте в нем кусочки рулета и жарьте на раскаленной сковороде с растительным маслом. Обжаривайте рулетики на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.

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