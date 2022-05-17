Достойная замена котлетам: простое и необычное блюдо из фарша
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 125
Сочный рулет с привкусом сыра — обязательно станет одним из ваших любимых лакомств.
Из мясного фарша можно приготовить не только котлеты, но и много интересных блюд, одно из которых — аппетитный рулет с сыром в кляре. Необычное блюдо, с пикантной сырной начинкой, станет отличной альтернативой привычных котлет. Отметим, что название блюда только звучит устрашающе, а на самом деле рецепт очень простой и быстрый.
Рецепт мясных рулетиков с сыром "Телеграф" нашел в кулинарном блоге "Аппетитная Кухня".
Ингредиенты:
- фарш 500-600 гр (можно брать любой)
- куриное яйцо 3 шт
- твердый сыр 150-200 гр
- соль, перец по вкусу
- 2-4 ст.л муки
- пол стакана молока
- подсолнечное масло для жарки
Способ приготовления:
- Добавьте в фарш соль, перец и другие специи по желанию. Вбейте яйцо и хорошо все перемешайте
- Натрите на терке немного твердого сыра.
- Застелите на разделочной доске рукав для запекания так, чтобы по бокам остались припуски, а затем равномерно распределите фарш по доске тонким слоем. Сверху положите еще один слой — сырный.
- Аккуратно скрутите фарш в рулет, закрепите концы удобным вам способом и отправьте в морозилку на 3-4 часа. По истечении этого времени фарш нарежьте на порции.
- Из яиц, муки и молока сделайте кляр, а затем обмакивайте в нем кусочки рулета и жарьте на раскаленной сковороде с растительным маслом. Обжаривайте рулетики на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.
Ранее мы рассказывали, какой секретный ингредиент можно добавлять в борщ, чтобы он был самым вкусным.